Ngôi sao Nhật Bản: "Tôi sẽ ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam"

Dân trí Các tiền đạo của đội tuyển Nhật Bản như Yuya Osako và Daizen Maeda đã khẳng định quyết tâm bằng tuyên bố muốn ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Nhật Bản đã có buổi tập đầu tiên ở sân Mỹ Đình vào hôm qua. Mặc dù chưa có lực lượng tốt nhất (vẫn có thiếu những ngôi sao thi đấu ở châu Âu) nhưng họ vẫn có một vài gương mặt đáng chú ý như Shuichi Gonda, Yuto Nagatomo, Gaku Shibasaki, Daizen Maeda và Yuya Osako.

Đội tuyển Nhật Bản tập luyện ở sân Mỹ Đình vào hôm qua.

Nhìn chung, do chưa đủ lực lượng nên nhóm cầu thủ Nhật Bản chỉ tập luyện thể lực để duy trì, trước khi chờ đợi nhóm cầu thủ thi đấu ở châu Âu sang Việt Nam. Thời tiết ở Hà Nội vào hôm qua chỉ khoảng 19 độ C nên các cầu thủ Nhật Bản cảm thấy khá dễ chịu. Do đó, họ bắt tay vào buổi tập với bầu không khí vô cùng nhiệt huyết.

Sau buổi tập, hàng loạt cầu thủ Nhật Bản đã tham gia trả lời phỏng vấn. Trong đó, tiền đạo Daizen Maeda chia sẻ: "Có thể hình dung ra trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ vô cùng khó khăn. Thế nhưng, tôi rất muốn ghi bàn vào lưới đội bóng này.

Ở Olympic 2020, đội Olympic Nhật Bản đã gặp khó khăn trong khâu tấn công nhưng tôi đã ghi bàn quyết định. Tôi nghĩ rằng điểm mạnh của mình là tốc độ và nhiều đồng đội khác sẽ có điểm mạnh khác".

Trong khi đó, tiền đạo Yuya Osako cho biết: "Ở Việt Nam lệch múi giờ không quá nhiều so với đội tuyển Nhật Bản. Do đó, chúng tôi không mất nhiều thời gian di chuyển. Thể trạng của các cầu thủ tốt.

Tôi có ấn tượng với đội tuyển Việt Nam vì đây là đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ. Họ ấn tượng qua từng năm. Tuy nhiên, mục tiêu của đội tuyển Nhật Bản là phải giành 6 điểm trong hai trận đấu sắp tới. Tôi nghĩ rằng để làm được điều đó, đội tuyển Nhật Bản cần ghi bàn và không để thủng lưới. Tôi muốn ghi được bàn thắng và giúp đội nhà giành chiến thắng".

Tiền đạo Yuya Osako khẳng định quyết tâm ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Gaku Shibasaki phát biểu: "Chúng tôi có một số điểm tốt và một số điểm chưa tốt trong hai trận đấu với Australia và Saudi Arabia. Các cầu thủ cần phải rút ra một số kinh nghiệm. Tôi đã nói chuyện với HLV trưởng và thu được một vài điểm tích cực. Tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam là tập thể gắn kết, cần cù và nhanh nhẹn".

Cuối cùng, thủ thành Shuichi Gonda cho biết: "Đội tuyển Việt Nam không hẳn có ngôi sao nhưng có thi đấu cơ động. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn khi chạm trán với họ ở Asian Cup 2019. Đó không hẳn là đội bóng chỉ chăm chăm phòng ngự trong suốt 90 phút mà cũng có những pha phản công khá sắc nét. Tôi nghĩ rằng đội tuyển Nhật Bản cũng cần có sự chuẩn bị khi đối diện với những đợt tấn công của đối thủ".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 11/11 trên sân Mỹ Đình.

H.Long