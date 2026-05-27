Ngoại Hạng Anh 2025/26: Mùa giải khó quên của người hâm mộ Việt

Sau hơn 20 năm gắn bó cùng người hâm mộ Việt Nam, giai đoạn vừa qua được xem là “khúc cua” của giải Ngoại hạng Anh (NHA) với biến động lớn trong câu chuyện bản quyền, kéo theo nhiều thay đổi trong cách thưởng thức và tiếp cận. Tất cả những yếu tố này giúp mùa giải 2025/26 vốn dĩ đã hấp dẫn càng trở nên đặc biệt.

Một mùa giải khó đoán

Ở thời điểm khởi tranh, nhiều chuyên gia từng dự đoán mùa giải 2025/26 sẽ không còn là “sân chơi riêng” của nhóm Big Six, mà hào quang sẽ được nhường lại cho các đội tầm trung với tiềm lực tài chính và chiến thuật mới mẻ. Tuy nhiên ở giai đoạn cuối, thực tế lại cho thấy đa số các “ông lớn” vẫn thể hiện được sức mạnh và bản lĩnh.

Arsenal đăng quang Premier League sau 22 năm (Ảnh: Arsenal).

Arsenal và Man City vẫn giữ ưu thế vượt trội nhờ chiều sâu đội hình, khả năng xoay tua và kinh nghiệm đường dài, trong khi Man Utd lột xác và bứt phá ở nửa sau mùa giải với sự xuất hiện của Michael Carrick. Sa sút nhất có lẽ là Tottenham và Chelsea, khi Spurs phải vật lộn trụ hạng, trong khi The Blues tụt dốc không phanh về cuối mùa.

Cuối cùng, Arsenal đã lên ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục sau 22 năm chờ đợi. Trong khi đó, Man City chấp nhận về nhì sau chuỗi trận hụt hơi đáng tiếc. Tottenham thoát hiểm ở vòng đấu cuối cùng, trong khi Chelsea chính thức ngồi ngoài ở các đấu trường cúp châu Âu mùa sau. Kết quả chung cuộc cho thấy sự kịch tính cùng tính sàng lọc khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh.

Bản quyền và thói quen xem thay đổi

Ngay trong thời điểm Ngoại hạng Anh bước vào cao trào, nỗi lo chia tay giải đấu bùng lên khi đơn vị giữ bản quyền lúc bấy giờ dừng hoạt động, rút khỏi thị trường. Nhiều cái tên được truyền thông nhắc đến nhưng sau cùng, FPT Play trở thành đơn vị duy nhất giữ bản quyền phần còn lại của mùa giải 2025/26 và 5 mùa liên tiếp sau đó, đến hết 2030/31. Thương vụ này không chỉ đánh dấu lần “tiếp sức giữa mùa” đầu tiên của Ngoại hạng Anh tại Việt Nam mà còn đặt ra nhiều kỳ vọng thay đổi tích cực

FPT Play giữ bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam trong 5,5 mùa giải (Ảnh: FPT Play).

Kể từ khi sở hữu bản quyền, FPT Play đã mang đến nhiều trải nghiệm xem Ngoại hạng Anh khác biệt. FPT Play cung cấp dịch vụ truyền hình trên 2 phương thức IPTV và OTT, do đó người dùng có thể lựa chọn thưởng thức giải đấu trên nhiều thiết bị như Smart TV, Smartphone hay FPT Play Box...

Thay đổi này mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận Ngoại hạng Anh, không còn bó buộc trong các thiết bị lắp đặt chảo thu và bộ giải mã tín hiệu của phương thức truyền dẫn qua vệ tinh trước đây.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng nghiên cứu, phát triển ứng dụng dành cho hệ điều hành Windows và MacOS tại thị trường Việt Nam. Điều này mang đến cơ hội thưởng thức các trận đấu với chất lượng hình ảnh Full HD, không bị giới hạn theo yêu cầu kỹ thuật từ nhà cung cấp khi sử dụng thông qua các trình duyệt web.

Ngoại hạng Anh giờ đây đã có thể xem được trên nhiều thiết bị (Ảnh: FPT Play).

Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, nhận thức về vấn đề bản quyền được nâng cao đáng kể, góp phần khiến thói quen xem Ngoại hạng Anh dịch chuyển mạnh mẽ về phía nền tảng nắm bản quyền hợp pháp.

Khán giả là trung tâm

FPT Play không thuần túy trình chiếu Ngoại hạng Anh mà hướng tới một mô hình phát sóng trong đó khán giả là trung tâm. Xuyên suốt quá trình xem trực tiếp, người hâm mộ có thể bình luận trao đổi quan điểm, thảo luận, “thả” icon (biểu tượng) cảm xúc, thậm chí tham gia bình chọn nhờ tính năng live chat (trao đổi trực tiếp) trên smartphone.

Các chuyến xe buýt 2 tầng chở theo hàng trăm CĐV Arsenal diễu hành lần đầu được tổ chức tại Việt Nam (Ảnh: FPT Play).

Bằng các tính năng công nghệ, đơn vị còn đưa trải nghiệm xem Ngoại hạng Anh thành hoạt động đậm tính cá nhân như gợi ý chính xác nội dung, lịch thi đấu, chương trình bình luận phù hợp với sở thích, lựa chọn phong cách bình luận, tổ chức luồng phát sóng Data Zone chú trọng phân tích số liệu, cung cấp chất lượng hình ảnh trận đấu lên đến 4K…

FPT Play còn thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng người hâm mộ thông qua mô hình “Hội quán Ngoại hạng” và các sự kiện offline (trực tiếp). Tính đến cuối mùa, đơn vị đã thành lập 170 hội quán tại các thành phố lớn, tổ chức hơn 80 sự kiện xem chung cho hơn 15.500 người hâm mộ giải đấu. Đáng chú ý là hoạt động diễu hành trên những chuyến xe buýt 2 tầng tại Hà Nội và TPHCM trong 3 ngày, phối hợp cùng CLB người hâm mộ, chào mừng Arsenal trở thành tân vương của mùa giải.

Trên nền tảng X và Facebook, sự kiện nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá quốc tế (Ảnh chụp màn hình).

Đây là lần đầu tiên một sự kiện như vậy được tổ chức tại Việt Nam, nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ người hâm mộ và sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Chính sách giá ấn tượng được áp dụng, chỉ từ 55.000 đồng, phù hợp với mức chi tiêu của người dân, đã giúp Ngoại hạng Anh được phổ cập đến đông đảo người tiêu dùng trên cả nước, đi kèm với nhiều nội dung cao cấp về thể thao - phim - giải trí khác.

Với chiến lược đồng bộ và hành động cụ thể, FPT Play đã tạo nên một làn gió mới, khiến Ngoại hạng Anh 2025/26 trở thành một mùa giải khó quên của fan Việt.

