HLV Dick Advocaat bất ngờ trở lại cùng Curacao dự World Cup 2026

Huấn luyện viên kỳ cựu Dick Advocaat sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển Curacao, chỉ ba tháng sau khi từ chức vì lý do gia đình. Thông tin được Liên đoàn bóng đá Curacao xác nhận vào sáng 14/5, mở ra khả năng chiến lược gia người Hà Lan sẽ trở thành HLV lớn tuổi nhất từng cầm quân tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nếu cùng Curacao tham dự World Cup 2026.

Ở tuổi 78, Advocaat tiếp tục nối dài sự nghiệp huấn luyện đáng nể, từng tham dự hai kỳ World Cup cùng đội tuyển Hà Lan (1994) và Hàn Quốc (2006).

Huấn luyện viên Dick Advocaat trở lại cầm quân ở tuyển Curacao chỉ 3 tháng sau khi từ chức (Ảnh: Getty).

Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, Advocaat đã giúp Curacao lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup. Đội bóng vùng Caribe với dân số khoảng 155.000 người trở thành quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt ở giải đấu này. Phần lớn cầu thủ Curacao sinh ra tại Hà Lan nhưng có gốc gác Curacao, nhiều người từng khoác áo các đội trẻ Hà Lan.

Tại vòng loại khu vực Concacaf, Curacao đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của Jamaica, Trinidad & Tobago và Bermuda để giành vé tới vòng chung kết World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội. Ở trận đấu quyết định, Curacao hòa Jamaica 0-0 để hoàn tất chiến tích lịch sử.

Tuy nhiên, chỉ ba tháng sau, Advocaat bất ngờ từ chức để tập trung chăm sóc con gái gặp vấn đề sức khỏe. Ông được thay thế bởi đồng hương Fred Rutten.

Dưới thời Rutten, Curacao thi đấu không thành công khi để thua Trung Quốc 0-2 và Australia 1-5 trong loạt trận giao hữu hồi tháng 3. Đến đầu tuần này, Rutten quyết định từ chức. Trong thông báo phát đi hôm 13/5, Liên đoàn bóng đá Curacao cho biết Rutten rời ghế HLV trưởng nhằm “bảo vệ sự ổn định và các mối quan hệ chuyên nghiệp lành mạnh trong đội bóng”.

Bản thân Rutten cũng chia sẻ: “Không nên tồn tại môi trường làm tổn hại đến các mối quan hệ chuyên nghiệp trong tập thể và ban huấn luyện. Vì thế, từ chức là quyết định đúng đắn. Curacao cần tiếp tục tiến lên”.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Curacao, Gilbert Martina, sau đó xác nhận Advocaat sẽ tái xuất dẫn dắt đội tuyển. Theo Reuters, tình hình sức khỏe của con gái nhà cầm quân người Hà Lan đã có chuyển biến tích cực.

Curacao (trang phục xanh) đoạt vé dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Advocaat (Ảnh: Getty).

Theo kế hoạch, Curacao sẽ đá giao hữu với Scotland vào ngày 30/5 trên sân Hampden Park trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026. Tại vòng bảng World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico, Curacao nằm ở bảng E cùng Đức, Ecuador và Bờ Biển Ngà. Đối thủ đầu tiên của họ là Đức trong trận đấu diễn ra tại Houston ngày 14/6.

Trong tuyên bố mới nhất, Liên đoàn bóng đá Curacao cho biết: “Sau quyết định từ chức của Fred Rutten, ban lãnh đạo liên đoàn đã thống nhất bổ nhiệm Dick Advocaat trở lại vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia Curacao”.

Liên đoàn này nhấn mạnh các bên vẫn đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng liên quan đến hợp đồng, đồng thời cam kết đảm bảo sự ổn định và tính minh bạch cho đội tuyển quốc gia trước thềm World Cup 2026.