Man Utd mất số tiền cực lớn vì "cuộc nổi dậy"

Kể từ sau khi Man Utd tham dự European Super League, những cổ động viên (CĐV) của đội bóng đã có phản ứng dữ dội. Thế nhưng, ngay cả sau khi mà Quỷ đỏ rút khỏi giải đấu này, làn sóng phản đối vẫn không suy giảm, thậm chí còn tăng lên dữ dội.

Cuộc bạo loạn của những người hâm mộ khiến cho Man Utd gặp khó.

Đỉnh điểm, mới đây, để chống lại nhà Glazers 10.000 cổ động viên tụ tập ở ngoài sân Old Trafford biểu tình. Ngoài ra, khoảng 1.000 người đã đột nhập vào sân để nổi loạn. Điều đó khiến cho trận đấu giữa Man Utd và Liverpool buộc phải hoãn lại.

Sự quá khích ấy đã khiến cho Man Utd lãnh đủ. Việc hoãn trận đấu với Liverpool khiến cho lịch thi đấu của CLB ở giai đoạn cuối mùa giải trở nên vô cùng dày đặc. Trong vòng 6 ngày tới, họ sẽ phải thi đấu trong 3 trận đấu (trong đó có trận gặp Leicester và Liverpool).

Chưa dừng lại ở đó, đội bóng thành Manchester còn lĩnh hậu quả nặng nề về mặt kinh tế. Cụ thể, theo nguồn tin từ tờ Guardian, Man Utd vừa bị bỏ lỡ bản hợp đồng béo bở từ tập đoàn The Hut Group.

Làn sóng biểu tình, chỉ trích giới chủ người Mỹ chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó.

Trước vụ biểu tình diễn ra, tập đoàn này đã đồng ý tài trợ 200 triệu bảng trong vòng 10 năm cho Man Utd. Đổi lại, thương hiệu Myprotein (thuộc sở hữu của tập đoàn) sẽ xuất hiện trong bộ đồ tập của Man Utd, thay thế AON.

Tuy nhiên, trước sự quá khích của những người hâm mộ Man Utd, tập đoàn The Hut Group đã quyết định không ký bản hợp đồng vì tỏ ra lo sợ. Điều đáng nói, một trong những chi nhánh của tập đoàn The Hut Group có trụ sở ở Manchester. Do đó, họ càng tỏ ra lo ngại hơn.

Hợp đồng giữa Man Utd và nhà tài trợ AON sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng Sáu tới. Tuy nhiên, tới thời điểm này, họ vẫn chưa tìm được nhà tài trợ thay thế. Sự bất ổn của CLB là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư chưa dám đặt niềm tin. Nó càng khiến cho tình cảnh của Man Utd trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành.

