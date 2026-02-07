Man Utd 1-0 Tottenham (hiệp 2): Amad bị từ chối bàn thắng (Dân trí) - Phút 49, Shaw chuyền bóng chính xác từ bên trái và Amad đã đệm bóng cận thành ghi bàn, tuy nhiên trợ lý trọng tài đã căng cờ bắt lỗi việt vị.