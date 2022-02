Sự kiện võ thuật Epic Fighting Championship diễn ra tại Nga cách đây ít ngày tiếp tục là tâm điểm của truyền thông khi tổ chức những trận đấu theo thể thức không giống ai. Đầu tiên là trận đấu một nữ võ sĩ to lớn chấp hai ông cháu gầy gò, rồi nữ võ sĩ đấu với nam võ sĩ nặng hơn mình tới 180kg.

Nhưng trận đấu "một chấp hai" giữa tay đấm hạng nặng Vitaly Bykov với hai võ sĩ hạng nhẹ Vladislav Popov và Ramzan Amsadoev mới khiến khán giả cảm thấy sốc vì kịch bản nằm ngoài dự kiến.

Sở hữu hình thể tốt hơn hai đối thủ, Bykov ban đầu có nhiều pha ra đòn chuẩn xác khiến cặp đôi võ sĩ kia nhiều lần đứng không vững. Tưởng chừng như Bykov sẽ chiếm thế thượng phong đến cuối trận, nhưng Popov và Amsadoev bất ngờ phối hợp nhịp nhàng đánh trả khiến võ sĩ nặng cân ngã nhào ra sàn.

Màn so tài "một chấp hai" và cái kết không ngờ tới

Thừa thắng xông lên, cặp đôi võ sĩ lao tới tấn công tới tấp Bykov. Chứng kiến "gà cưng" của mình sắp thua trận, HLV của Bykov đã trèo vào lồng bát giác tung đòn cứu nguy cho võ sĩ của mình.

Thấy thế ê-kip huấn luyện của cặp đôi võ sĩ cũng chẳng chịu thua, nhiều người trèo vào lồng và màn thượng đài giữa ba võ sĩ bỗng trở thành màn hỗn chiến "có một không hai" trên võ đài giữa hai bên.

Lúc này đội bảo đảm an ninh cho trận đấu phải rất vất vả can thiệp và ngăn chặn những cái đầu nóng tiếp tục "loạn đả" trên sàn đấu. Kết quả màn so tài giữa Bykov và hai võ sĩ hạng nhẹ sau đó đã không được tính khi xảy ra sự cố bất ngờ nói trên.