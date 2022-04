Man City thư hùng với Liverpool: Kinh điển vĩ đại cao vút tầng không

Lịch sử bóng đá sẽ ghi nhận Man City cùng Liverpool là cặp kỳ phùng địch thủ đưa tầm vóc và cường độ tranh đua lên một tầm cao mới chót vót, chói lọi.

Pep Guardiola nằm sõng soài trong khách sạn tại Madrid, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà và suy tính về quyết định tiếp theo. Ông đã trải qua 2 trận chiến sống còn, nửa tá cuộc họp báo sặc mùi thù hận và hơn một tuần nghẹt thở. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha kiệt sức và bực tức, vì ông mới chỉ đi qua nửa chặng đường.

Trong khoảng thời gian 18 ngày cuối xuân 2011, Barcelona dưới sự dẫn dắt của Guardiola đụng độ Real Madrid của Jose Mourinho 4 lần liên tiếp trên 3 mặt trận ở trận Siêu kinh điển (El Clasico). Một El Clasico tại La Liga. Một El Clasico ở chung kết Cúp nhà Vua. Và hai trận El Clasico đi và về tại bán kết Champions League.

Tuy nhiên, không phải những trận đấu đã đẩy Pep đến căng thẳng tột độ. Có chăng, những trận đấu là sự giải thoát, quãng thời gian thư giãn hiếm hoi trong sự bạo tàn vô tận từ màn xung đột tâm lý chiến tổng lực từ Mourinho. Pep biết rằng ông đã mắc lỡm để trở nên mất bình tĩnh và cuốn vào cuộc chiến không thể tránh khỏi nhưng không thể thắng.

Khi nhìn lại, 18 ngày tương tàn được cây bút người Italy, Paolo Condo ghi lại trong cuốn "The Duellists" như trận chiến đỉnh cao nhất để xác định vị thế các CLB trong những năm đầu thế kỷ 21, một cuộc đụng độ chát chúa của hai nền văn hóa bóng đá và tạo nên màn thư hùng vĩ đại bậc nhất lịch sử giữa Barcelona và Real Madrid.

Không chỉ là El Clasico. Không chỉ là Lionel Messi so tài Cristiano Ronaldo. Không chỉ là Guardiola đấu trí Mourinho, những chiến lược gia xuất sắc nhất lúc bấy giờ. Đó là màn so găng giữa hai triết lý, hai phong cách tương phản, hai thế lực đối lập: giữa ánh sáng và bóng tối.

Ngay sau đó, chính Pep mới là người mang khí chất chiến thắng. Ông đã đánh mất sự bình tĩnh như Mourinho chờ đợi, và Barcelona thua trận chung kết Cúp nhà Vua. Nhưng Barca đã đăng quang La Liga và giành được cả chức vô địch Champions League năm đó. Nhưng bây giờ khi nhìn lại, cả hai đều phải trả cái giá đắt cho trận chiến kinh thiên động địa năm nào.

Một năm sau, Mourinho cuối cùng đã đăng quang La Liga. Đó là dấu ấn đậm nét trong thời gian "Người đặc biệt" ở Madrid và cuối thập niên vĩ đại của ông. Cho dù còn giành những danh hiệu nhưng có điều gì đó đã thay đổi ở Mourinho sau thời gian dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ngọn lửa trong ông không bao giờ cháy sáng như vậy thêm lần nào nữa.

Guardiola cũng thế, rời Barca với đầy những vết sẹo. Kiệt sức và mệt mỏi. "Tôi không thể tiếp tục", vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nói. Mourinho không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm cho sự suy kiệt ấy, nhưng thật khó tin rằng cường độ kình địch không phải là yếu tố quan trọng. Guardiola phải mất một năm nghỉ ngơi tại New York để nạp năng lượng.

Bây giờ, 10 năm sau, El Clasico đã đi vào dĩ vãng, nhưng một cuộc thư hùng kinh điển khác đang hành hạ Pep Guardiola. Man City, kiệt tác mới nhất của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, đã đăng quang Premier League 3 lần chỉ trong 4 năm, đã, đang và vẫn đương đấu với kẻ thách thức vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh, Liverpool của Juergen Klopp, đội bóng một lần đăng quang và 2 lần giành ngôi á quân trong triều đại của "Man xanh".

Nhắc đến sự kình địch trong bóng đá Anh, giới mộ điệu nhanh chóng hình dung ra sự thù hận giữa Manchester United và Liverpool, những màn ganh đua tranh giành sự thống trị giữa Manchester United và Arsenal, nhưng chưa bao giờ xứ sương mù chứng kiến cuộc tranh hùng ở tầm vóc kinh thiên động địa như Man City và Liverpool.

Thật vậy, hãy nhìn vào những số liệu thống kê theo trình tự thời gian. Triều đại của Man City và Pep Guardiola bắt đầu từ mùa 2017/18 với chức vô địch và điểm số kỷ lục 100. "Man xanh" áp đảo tới nỗi bỏ xa đội á quân Man Utd tới tận 19 điểm, cũng là cách biệt kỷ lục giữa đội vô địch và á quân tại Premier League. Sau 38 vòng đấu, các học trò của Pep có tới 106 lần làm tung lưới đối phương và chỉ nhận 27 bàn thua, đạt hiệu số +79, đều là những thành tích ấn tượng bậc nhất lịch sử giải vô địch quốc gia khốc liệt nhất hành tinh.

Thời điểm này, Liverpool của Juergen Klopp đang ở giai đoạn "tích lũy binh lương, rèn quân chờ thời", để rồi mùa giải tiếp theo, mùa giải 2018/19, thế cục Premier League định hình. Man City đăng quang với 98 điểm, nhưng điều đáng nói, Liverpool trở thành kẻ về nhì vĩ đại nhất lịch sử với số điểm 97.

Đến mùa 2019/20, cục diện đảo chiều, Liverpool đăng quang sau 30 năm chờ đợi với điểm số 99, trong khi Man City của Pep Guardiola hụt hơi sau 2 mùa căng sức với ngôi á quân và chỉ giành được 81 điểm. Mùa giải trước, tới lượt thầy trò Klopp kiệt sức khi chỉ về thứ ba với 69 điểm. Man City đòi lại ngôi vương cùng điểm số 86.

Tổng kết lại, 4 mùa giải gần nhất, điểm số Man City giành được là 365 điểm còn Liverpool là 340, tức ngay cả trên quãng đường dài gấp 4 lần một mùa giải, chênh lệch giữa đôi bên chỉ nhỉnh hơn khoảng cách giữa nhà vô địch Man City và á quân Man United ở mùa 2017/18 chút đỉnh. Những con số ấy cho thấy sự ganh đua giữa hai đội bóng khốc liệt tới dường nào.

Ngoài ra, lối chơi của hai đội cũng đối nghịch rõ ràng. Man City là triết lý kiểm soát bóng và định hướng vị trí uyển chuyển như dòng nước, còn Liverpool thực thi mô thức bóng đá bão tố với lối chơi gegen-pressing rực lửa. Có chăng, thiếu sót của cuộc thư hùng kinh điển này là ánh hào quang của lịch sử, xung đột văn hóa và chính trị tương tự El Clasico.

Một khía cạnh khác, mối quan hệ giữa Guardiola và Klopp không tóe lửa như Guardiola và Mourinho. Thật khó để gọi hai vị chiến lược gia này là bạn, nhưng, gần 10 năm sau lần đầu tiên gặp nhau ở Đức, đôi bên vẫn rất thân thiện. Hình ảnh Pep và Klopp ôm chầm lấy nhau mới đây là minh chứng. Năm 2020, Guardiola cũng gọi điện chúc mừng Klopp sau khi Liverpool đăng quang Premier League. Ngược lại, Klopp miêu tả Pep là HLV giỏi nhất thế giới mỗi khi có cơ hội. Tóm lại, hai nhà cầm quân này theo kiểu anh hùng trọng anh hùng thay vì kẻ thù không đội trời chung.

Trở lại với cuộc ganh đua, mùa này, trận chiến giữa đôi bên lại càng khốc liệt khi tranh đua trên mọi mặt trận. Cuộc thư hùng bất phân thắng bại tại Premier League khiến hai đội tiếp tục so kè nhau từng điểm một. Sau cùng 32 trận, Man City dẫn đầu bảng với 77 điểm, Liverpool xếp ngay phía sau với số điểm 76. Khoảng cách với phần còn lại là 14 điểm. Tại FA Cup, thầy trò Guardiola đã để thua thầy trò Klopp với tỷ số 2-3 tại bán kết, song phần thắng bại vẫn phải chờ hạ hồi phân giải. Thất bại của "Man xanh" chỉ khiến liên tưởng đến trận thua của Barca trước Real tại chung kết Cúp nhà Vua năm 2011.

Man City đang hướng tới cú đúp danh hiệu Premier League và Champions League. Liverpool vĩ cuồng hơn, với giấc mộng "ăn tư". Cuộc ganh đua giữa hai đội không bắt nguồn từ quá khứ nhưng gói gọi hiện tại. Dĩ nhiên giữa đôi bên cũng có những xích mích và chia rẽ theo kịch bản: một bên xem đối thủ có những vi phạm nghiêm trọng nhưng bị bên kia bác bỏ và bị xem là nhỏ nhặt.

Ví dụ: Man City khiếu nại nhân viên Liverpool sử dụng trái phép phần mềm tuyển dụng của họ vào năm 2013, hành động khiến Liverpool phải bồi thường cho Man City 1 triệu bảng; Xe buýt của Man City bị ném đầy chai lọ khi đến Anfield vào năm 2018; Sự khó chịu của Liverpool trước một băng ghi hình vào năm 2019 ghi lại cảnh các cầu thủ Man City đứng trên sân thượng và hô vang những câu từ liên quan đến thảm họa Hillsborough năm 1989, sự vụ khiến 97 CĐV Liverpool tử nạn và lịch sử đội bóng này rẽ sang hướng khác.

Tuy nhiên, tất cả dữ kiện này đều bắt nguồn từ sự xung đột sâu sắc về triết lý kinh doanh. Ban lãnh đạo Liverpool tin rằng sự thống trị của Man City phần lớn nhờ doping tài chính - như đã được nêu bật trong tài liệu rò rỉ được Der Spiegel công bố. Đến lượt mình, Giám đốc điều hành Man City coi Liverpool là minh chứng điển hình cho thế lực thủ cựu luôn cảm thấy bị đe dọa bởi sự cạnh tranh từ những thế lực mới. Điều này cũng đúng với các HLV. Sự ngưỡng mộ lẫn nhau giữa Guardiola và Klopp không thể che mờ sự xung đột triết lý và cường độ cạnh tranh khủng khiếp giữa hai người.

Trong một bối cảnh của "All Or Nothing", bộ phim tài liệu nói về chiến thắng của Man City tại Premier League năm 2018, Guardiola và các cộng sự trong Ban huấn luyện đang thảo luận về mối đe dọa từ bộ ba tấn công MSF (Mane-Salah-Firmino) nổi tiếng của Liverpool. Điều đó vốn dĩ chẳng có gì lạ lẫm. Lạ ở chỗ ban huấn luyện Man City đang thảo luận về Liverpool trong phòng thay đồ ở Goodison Park, vài phút trước trận đấu với Everton.

Guardiola chưa bao giờ giấu giếm việc chú trọng vào Liverpool. Cùng năm đó, ông phát biểu trong một hội thảo ở trường đại học của thành phố Manchester rằng ông không đọc nhiều sách vào những ngày này, bởi vì sau vài phút cố gắng tập trung, tâm trí của ông lại lang thang về "Juergen Klopp và Liverpool".

Đầu mùa giải này, với việc Man City có vẻ như thoải mái dẫn đầu Premier League, ông đã được hỏi liệu đội bóng nào có thể bắt kịp hay không. Tất nhiên, Pep trả lời: Liverpool. "Họ ở đó, họ luôn ở đó", ông nói. "Họ là nỗi ám ảnh". Và cuối tuần trước, vị chiến lược gia vĩ đại người Tây Ban Nha đã miêu tả Klopp là "đối thủ lớn nhất" trong sự nghiệp của ông. "Sau khi giải nghệ, tôi sẽ chơi golf, tôi sẽ nhìn lại Liverpool với vị thế là đối thủ khó khăn nhất tôi từng đối mặt, không phải tranh luận gì thêm nữa", Pep chia sẻ.

Trong 4 năm qua, sự ganh đua giữa Liverpool và Manchester City đã định hình bóng đá Anh. Nhưng một khía cạnh khác, đôi bên cũng mệt nhoài bởi sự ganh đua ở cường độ khủng khiếp như vậy. Trận bán kết FA Cup là minh chứng. Liverpool tổ chức phản công trong những phút cuối trận và Trent Alexander-Arnold (41 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia mùa này) gần như không thể tung chân phất bóng khỏi đường biên ngang.

Đến những phút bù giờ, Riyad Mahrez (45 trận) đuổi theo Andy Robertson (46 trận) trong tình trạng cả hai không thở ra hơi. Bernardo Silva (49 trận) trông kiệt sức sau khi ghi bàn thứ hai cho Man City. Bên đường biên, Guardiola tỏ vẻ mệt mỏi dù cả trận hầu như không rời băng ghế huấn luyện, ông nhăn mặt như thể đột nhiên nghĩ về viễn cảnh trang trọng và không vui khi cuộc hành xác tiếp tục với thời gian thi đấu hiệp phụ.

Ngay cả khi hồi còi mãn cuộc vang lên đánh dấu chiến thắng cho Liverpool, không có màn ăn mừng tưng bừng lẫn nỗi buồn ghê gớm. John Stones và Phil Foden đổ gục xuống. Các cầu thủ Liverpool chạy lại ôm nhau một cách cùng khổ, vừa tỏ vẻ hài lòng, nhưng một phần để giải tỏa và cùng dìu nhau đi tiếp. Một cách thận trọng và khó khăn, cả hai đội đều thừa nhận phải kéo lê đôi chân xuống đường hầm.

Nhưng trận chiến đâu đã kết thúc, những tuần kế tiếp đây, có thể quyết định câu chuyện về cuộc cạnh tranh này sẽ được kể như thế nào trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, như Guardiola biết từ kinh nghiệm bản thân, cường độ và tầm vóc quá khủng khiếp của cuộc ganh đua này sẽ khiến những "dòng sông phải qua đời". Khi trận chiến kinh thiên động địa này khép lại, Pep Guardiola không còn là Pep Guardiola và Jurgen Klopp cũng không còn là Jurgen Klopp.

Nội dung: Khải Hưng

Thiết kế: Nguyễn Vượng

23/04/2022