Phản ứng của Harry Kane khi giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp

Trên Instagram cá nhân, Harry Kane đã chia sẻ biểu tượng chiếc cúp khi chứng kiến Bayer Leverkusen bị cầm hòa với tỷ số 2-2 trước Freiburg sáng 5/5, đồng nghĩa Bayern Munich chính thức đăng quang ngôi vô địch Bundesliga mùa này sớm 2 vòng đấu.

Harry Kane phản ứng bằng biểu tượng cảm xúc hình chiếc cúp khi Bayern Munich vô địch Bundesliga sớm 2 vòng đấu (Ảnh: Instagram).

Tiền đạo người Anh còn chia sẻ video cảnh ăn mừng, hát "We Are the Champions" rồi uống sâm panh cùng các đồng đội.

Chức vô địch thứ 12 trong 13 mùa giải gần nhất của Bayern Munich đã giúp Harry Kane phá dớp chưa từng giành được danh hiệu lớn nào trong suốt 5.223 ngày kể từ khi chơi bóng chuyên nghiệp vào năm 2010.

Trước đó, tiền đạo 31 tuổi có chuỗi 694 trận ở cả cấp CLB và đội tuyển mà không đoạt danh hiệu tập thể nào.

Tiền đạo người Anh đã 7 lần về nhì ở Champions League 2019, Ngoại hạng Anh 2017, Cúp Liên đoàn 2015, 2021 (Tottenham) và Euro 2020, 2024 (tuyển Anh). Mùa trước ở Bayern Munich, Harry Kane cũng tuột danh hiệu khi Bayern Munich để thua Leipzig ở trận chung kết Siêu Cúp Đức.

Harry Kane từng ám ảnh khi bị xem là "vua về nhì" ở các trận chung kết lớn cấp CLB và đội tuyển (Ảnh: Getty).

Dù vậy ở mùa này, Bayern Munich đã có phong độ xuất sắc khi giữ ngôi đầu bảng ngay từ vòng đấu thứ 3 và giành đĩa bạc sớm 2 vòng đấu (giành 76 điểm sau 32 vòng, hơn đội nhì bảng Leverkusen 8 điểm).

"Hùm xám" giành được 23 chiến thắng và chỉ nhận đúng 2 thất bại, ghi được 93 bàn (nhiều nhất giải đấu), đạt hiệu suất 2,4 điểm mỗi trận.

Ngoài Harry Kane, những cầu thủ Bayern Munich khác lần đầu vô địch Bundesliga có Eric Dier, Michael Olise, Konrad Laimer, Joao Palhinha, Kim Min Jae, Hiroki Ito, Sacha Boey, Raphael Guerreiro, Aleksandar Pavlovic, Daniel Peretz và Jonas Urbig.

Trong khi đó, Thomas Muller lập kỷ lục 13 lần đăng quang Bundesliga, và có thể là danh hiệu cuối cùng với Bayern Munich. Tiền đạo người Đức, người cán mốc 500 trận Bundesliga tuần trước, sẽ kết thúc hành trình 25 năm gắn bó với CLB sau FIFA Club World Cup vào mùa hè.

HLV Vincent Kompany cũng đoạt Bundesliga ngay mùa đầu dẫn dắt Bayern Munich. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của nhà cầm quân người Bỉ, sau chức vô địch Championship cùng Burnley mùa giải 2022-2023.