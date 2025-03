Liverpool thua cay đắng PSG, HLV Arne Slot đưa ra tuyên bố bất ngờ

"Tôi nghĩ đây là trận bóng đá hay nhất mà tôi từng tham gia. Một màn trình diễn đáng kinh ngạc", HLV Arne Slot phát biểu sau khi chứng kiến đội nhà thất bại trước PSG ở loạt sút luân lưu cân não trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra vào rạng sáng 12/3 (giờ Việt Nam) trên sân Anfield.

Dù có lợi thế dẫn trước một bàn ở trận lượt đi và được đá trên sân nhà Anfield ở trận lượt về, Liverpool gặp nhiều khó khăn trước PSG và để Ousmane Dembele ghi bàn duy nhất trong 120 phút của hiệp chính và hiệp phụ.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Liverpool khi để thua PSG trong loạt sút luân lưu (Ảnh: Getty).

Các cầu thủ PSG ăn mừng khi giành chiến thắng trước Liverpool để tiến vào vòng tứ kết Champions League (Ảnh: Getty).

Trong loạt sút luân lưu cân não, hai cầu thủ của Liverpool là Darwin Nunez và Curtis Jones đá hỏng trong khi PSG thực hiện thành công cả 4 lượt sút và giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết Champions League.

"Thật không thể tin được những gì chúng tôi thể hiện trong 25 phút đầu tiên. Trong hơn 90 phút, tôi không nghĩ chúng tôi sẽ thua trận bóng đá hôm nay. Trong hơn 180 phút, tôi nghĩ có lẽ chúng tôi xứng đáng phải bước vào hiệp phụ. Trong hiệp phụ, PSG chơi tốt hơn chúng tôi một chút.

Tất nhiên, bị loại là một cú sốc. Nhưng nếu có bị loại, thì hãy ra đi như cách chúng tôi đã chơi với một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu và chiến đấu hết mình", HLV Arne Slot bày tỏ.

"So với trận lượt đi thì trong 20-25 phút đầu tiên của trận lượt về, chúng tôi đã áp đảo họ. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội này đến cơ hội khác và đột nhiên chúng tôi bị dẫn trước 1-0. Có lẽ chúng tôi đã hết may mắn như đã có được ở tuần trước vì khoảng cách quá nhỏ.

Thật không công bằng khi phải ra về ở vòng này. Bạn đang ở đầu bảng xếp hạng rồi phải đối mặt với một đội như PSG, nhưng đó cũng là điều tuyệt vời của bóng đá.

Mọi người trên khắp thế giới đều thích xem trận đấu này và khoảng cách rất nhỏ, và nếu bạn muốn giành chiến thắng, bạn phải có chút may mắn, chúng tôi đã có may mắn vào tuần trước, tôi không nghĩ là chúng tôi có may mắn vào hôm nay.

Bây giờ thì rõ ràng chúng tôi phải làm gì cho phần còn lại của mùa giải, một trận chung kết cúp Liên đoàn và 9 trận đấu ở Premier League nữa", chiến lược gia người Hà Lan chốt lại.

HLV Arne Slot an ủi Darwin Nunez khi anh thực hiện không thành công lượt sút luân lưu khiến Liverpool thua trận (Ảnh: Getty).

Cũng như HLV Arne Slot, đội trưởng Virgil van Dijk cũng cho rằng Liverpool đã chơi tốt dù bị loại trên chấm phạt đền.

"Đó là một trận bóng đá tuyệt vời và căng thẳng, tôi nghĩ mình cũng là một phần của nó. Liverpool đã thể hiện hết mình ở Paris tại lượt đi và thật không may khi chúng tôi phải chịu thua trên chấm phạt đền, và đó là sự thật.

Tôi nghĩ trong hiệp một, chúng tôi đã tạo ra những khoảnh khắc nguy hiểm và họ cũng có chất lượng tương tự, nhưng sau đó lại dẫn đến loạt luân lưu.

Đó là một phần của bóng đá, tôi đã nói với các đồng đội, rõ ràng là các bạn có thể thất vọng khi chúng ta bị loại khỏi cuộc thi, nhưng hãy ngẩng cao đầu và sẵn sàng cho thử thách tiếp theo, một thử thách tuyệt vời vào cuối tuần ở chung kết League Cup", Van Dijk bày tỏ.

"Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi cũng chơi khá tốt và muốn tiến xa nhất có thể. Nhưng chúng tôi biết khi bốc thăm PSG, trận đấu sẽ rất khó khăn. Chúng tôi đã thấy điều đó ở Paris khi chúng tôi gặp khó khăn nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng, và hôm nay chúng tôi đã thấy một Liverpool rất mạnh nhưng lại là người thua trận.

Hôm nay, từ giây đầu tiên cho đến hiệp phụ, khi cả hai bên đều mệt mỏi, thế trận trở nên cởi mở hơn nhưng đặc biệt là trong thời gian thi đấu chính thức, chúng tôi đã thể hiện một trận đấu rất hay. Chúng tôi có thể nói về trận đấu này mãi nhưng chúng tôi đã bị loại khỏi cuộc thi, đó là thực tế", trung vệ người Hà Lan chốt lại.