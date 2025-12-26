Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Ai sẽ chiến thắng?

Tối nay trao giải Quả bóng vàng: Vinh danh Đình Bắc, Bích Thùy?

5 ứng cử viên hiện có điểm số cao nhất cho danh hiệu QBV năm nay, gồm Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Đình Bắc và thủ môn Trung Kiên.

Trong số này, 3 cầu thủ kỳ cựu Quang Hải, Hoàng Đức và Tiến Linh khó cạnh tranh danh hiệu cao nhất. Hoàng Đức và Tiến Linh không có danh hiệu nào trong năm qua. Riêng Tiến Linh thi đấu khá mờ nhạt trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu QBV Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Quang Hải có Cúp quốc gia 2024-2025. Tuy nhiên, danh hiệu này có lẽ là chưa đủ để Quang Hải tranh chấp QBV Việt Nam năm 2025.

Ưu thế lớn hiện nằm trong tay hai cầu thủ trẻ, đó là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và thủ môn Trần Trung Kiên. Cả hai cầu thủ này là thành viên chủ chốt của đội tuyển U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 và giành huy chương vàng (HCV) SEA Games 33.

Đình Bắc là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu QBV Việt Nam năm qua. Còn thủ môn Trần Trung Kiên dù khó cạnh tranh danh hiệu cao nhất, nhưng anh có thể nhắm đến Quả bóng bạc (QBB) hoặc Quả bóng đồng (QBĐ).

Ấn định thời điểm trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Hiện tại, danh sách rút gọn cho các danh hiệu đã được công bố. Theo đó, ở hạng mục cao quý nhất, hạng mục QBV nam Việt Nam, 5 gương mặt hiện có số điểm cao nhất gồm Đình Bắc, Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức và thủ môn Trần Trung Kiên.

Ở hạng mục QBV dành cho nữ, 5 ứng cử viên cao điểm nhất hiện có Huỳnh Như, Vạn Sự, Bích Thùy, Thùy Trang, Hải Yến.

Ngoài các danh hiệu QBV nam và QBV nữ, BTC còn trao giải QBV futsal Việt Nam 2025, cầu thủ trẻ nam hay nhất, cầu thủ trẻ nữ hay nhất, cũng như ngoại binh xuất sắc nhất trong năm qua.

Gala trao giải QBV Việt Nam năm 2025 sẽ diễn ra tối 26/12, tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM). Danh hiệu do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, đã được duy trì liên tục trong suốt 30 năm qua.