Kết thúc giải bóng đá Công nhân, viên chức Việt Nam năm 2025

Trận chung kết giữa hai đội mạnh nhất giải diễn ra rất gay cấn. Đôi bên chơi thận trọng, chặt chẽ, vì họ không muốn để lộ sai lầm cho đối phương khai thác.

Trận chung kết chiều 2/11 diễn ra rất gay cấn (Ảnh: Đ.T).

Thỉnh thoảng, có một số pha dứt điểm được tạo ra ở hai đầu cầu môn. Nhưng các tình huống đấy chưa đủ thuận lợi, để các chân sút đôi bên chuyển hóa những pha dứt điểm này thành bàn thắng.

Cũng phải nói thêm rằng hàng phòng ngự đôi bên chơi quá tốt, họ đánh bật hầu hết các pha hãm thành ở hai đầu sân, dẫn đến việc giờ thi đấu chính thức khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Kết quả này buộc hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Kết quả, đội bóng đá Sacombank thắng đội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 4-2, qua đó họ giành ngôi vô địch.

Thủ môn dự bị Nguyễn Mạnh Tiến, người vào sân thay cho thủ môn chính thức Hầu Văn Hoàng Tuấn ở cuối trận, trở thành người hùng ở loạt sút luân lưu này. Nguyễn Mạnh Tiến cản phá thành công hai cú sút của đối thủ, góp công lớn vào chiến thắng của đội nhà.