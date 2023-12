Jim Ratcliffe và INEOS có thể giúp Man Utd trở lại đỉnh cao?

Ngày hôm qua (24/12), sau khi đạt được thỏa thuận sở hữu thành công 25% cổ phần của Man Utd, tỷ phú Jim Ratcliffe đã khẳng định: "Tham vọng chung của chúng tôi rất rõ ràng, tất cả chúng tôi đều muốn thấy Man Utd trở lại nơi chúng tôi thuộc về, đỉnh cao của bóng đá Anh, châu Âu và thế giới".

Sở dĩ vị tỷ phú người Anh tuyên bố như vậy, bởi theo thỏa thuận với Hội đồng quản trị đội bóng thành Manchester, công ty INEOS của tỷ phú Jim Ratcliffe sẽ nắm quyền điều hành các hoạt động bóng đá của câu lạc bộ, bao gồm đội nam, đội nữ và học viện, đồng thời Ratcliffe sẽ đầu tư thêm 300 triệu USD để phát triển Man Utd.

Nói một cách dễ hiểu, Ratcliffe sẽ có quyền quyết định việc vận hành và phát triển bóng đá ở Man Utd. Thành tích thi đấu của Man Utd đương nhiên sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào các quyết định từ "thượng tầng", chính là từ Ratcliffe và INEOS.

Tỷ phú Ratcliffe chính thức trở thành cổ đông lớn tại Man Utd (Ảnh: Getty).

Sir Jim Ratcliffe là ai?

Jim Ratcliffe sinh ra ở phía tây bắc nước Anh, ông lớn lên ở Oldham. Ông luôn khẳng định bản thân là người ủng hộ Man Utd suốt đời. Năm 1999, Ratcliffe đã có mặt trên khán đài khi đội bóng của Sir Alex Ferguson hoàn thành cú ăn ba bằng cách đánh bại Bayern Munich trong trận chung kết Champions League tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Trước đây, Ratcliffe từng cố gắng mua Chelsea và Newcastle United, nhưng đều không thành công. Danh mục bóng đá của INEOS còn bao gồm Nice ở Pháp, FC Lausanne ở Thụy Sĩ và RC Abidjan ở Bờ Biển Ngà.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của INEOS là sản xuất hóa dầu trên toàn cầu, họ đạt doanh thu 65 tỷ USD (82,3 tỷ bảng Anh) trong năm gần nhất. Theo danh sách người giàu của tờ Sunday Times năm 2023, giá trị tài sản ròng của Ratcliffe tăng từ 6,075 tỷ USD lên 29,6 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2023.

Ratcliffe sở hữu 60% INEOS, phần còn lại được chia cho hai đối tác kinh doanh, Andy Currie và John Reece, những người đứng thứ 13 và 14 trong danh sách người giàu tại Anh, còn Ratcliffe ở vị trí thứ hai.

Người hâm mộ Man Utd mong chờ mòn mỏi

Những người ủng hộ Man Utd, bất chấp mọi thứ, trong mắt họ đội bóng vẫn là câu lạc bộ bóng đá được yêu mến và lớn nhất nước Anh. Trong một thập kỷ gần đây, họ cũng phải làm quen với việc đội bóng liên tục thất bại, thua những trận bạc nhược trước các đội bóng "chiếu dưới", hay không thể cạnh tranh những danh hiệu lớn như Premier League, Champions League.

Man Utd không giành được chức vô địch Premier League trong hơn 10 năm. Thậm chí, họ chưa tiến gần đến được điều đó (trong hai lần về đích ở vị trí thứ hai, họ kém đội đầu bảng lần lượt 19 điểm và 12 điểm).

Hiện tại, Man Utd đang thi đấu trồi sụt, họ vừa nếm trải thất bại thứ 8 tại Premier League khi bị West Ham đánh bại 2-0 tại London cuối tuần vừa qua và rõ ràng Man Utd không còn cơ hội đua tranh ngôi vô địch mùa này.

Tuy nhiên, nhìn chung khoảng 70.000 người đến Old Trafford xem mọi trận đấu vẫn ủng hộ Man Utd trong suốt những năm mà câu lạc bộ thuộc quyền sở hữu của gia đình Glazers, bất chấp những mâu thuẫn giữa người hâm mộ và giới chủ Man Utd ngày càng trở nên trầm trọng.

Trận đấu nào của Man Utd cũng cháy vé. HLV Erik ten Hag được khán giả ủng hộ nồng nhiệt, giống như Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Louis van Gaal và David Moyes trước đây.

Đối với tất cả sự bất mãn ấp ủ, tất cả những năm tháng thất vọng dồn nén, chỉ có những dịp ngắn ngủi và lẻ tẻ khi đám đông lên tiếng bất đồng quan điểm rõ ràng với một trong những người kế nhiệm Sir Alex Ferguson.

Man Utd sẽ được INEOS điều hành về mặt chuyên môn (Ảnh: Getty).

INEOS và Jim Ratcliffe mang theo hy vọng

Với thông tin công ty INEOS của tỷ phú Jim Ratcliffe sẽ mua 25% cổ phần của Man Utd, những người ủng hộ câu lạc bộ rất muốn tin rằng điều này sẽ thể hiện một sự thay đổi hướng đi hoặc ít nhất là sự khởi đầu cho điều gì đó mới mẻ.

Không ai có thể trách họ vì những suy nghĩ như vậy. Bởi vì suy cho cùng, đó chính là bản chất của việc trở thành một người hâm mộ bóng đá. Để hy vọng, để tin tưởng và trong những lúc u sầu, họ có thể hình dung ra những khoảng thời gian tốt đẹp hơn ở phía trước.

Sự có mặt của Ratcliffe và INEOS tại Old Trafford sẽ dẫn đến những thay đổi ở hậu trường. Một số Giám đốc điều hành sẽ dễ bị mất chức khi Dave Brailsford (Giám đốc hiệu suất của đội đua xe đạp Anh British Cycling trước đây) kết thúc cuộc kiểm toán mà ông đã thực hiện thay mặt cho Ratcliffe.

Tất cả các dấu hiệu cho thấy Ratcliffe, với tài sản cá nhân gần 30 tỷ bảng Anh (36,4 tỷ USD), muốn nâng cấp một số bộ phận của Man Utd. Một câu lạc bộ có quy mô, tham vọng như Man Utd nên tuyển dụng một số cầu thủ thuộc top đầu thế giới, rõ ràng đó không phải là điều Brailsford nhận thấy trong quá trình thẩm định Man Utd.

Giám đốc điều hành Richard Arnold sẽ ra đi. Giám đốc bóng đá John Murtough có thể nối gót hoặc bị giáng cấp. Ratcliffe muốn kiểm soát mảng thể thao để đổi lấy khoản đầu tư 1,3 tỷ bảng vào Man Utd.

Những người thay thế sẽ được mời đến và lực lượng lao động hiện tại, bao gồm cả HLV Ten Hag, dự kiến sẽ phải gây ấn tượng với vị tỷ phú người Anh, để giữ được vị trí.

Dẫu vậy, vẫn hơi khiên cưỡng khi cho rằng tháng 12 năm nay sẽ trở thành một tháng quan trọng trong lịch sử hiện đại của Man Utd.

Nhà Glazers vẫn nắm giữ cổ phần lớn tại Man Utd (Ảnh: Goal).

Nhà Glazers vẫn làm chủ Man Utd

Tầm ảnh hưởng của Ratcliffe ở Man Utd đến đâu vẫn cần thời gian trả lời, có vẻ người hâm mộ cũng không nên vội vàng đặt quá nhiều kỳ vọng vào sự có mặt của tỷ phú người Anh.

Sự thật nhà Glazers (6 người con của Malcolm Glazer) đang sở hữu 69% cổ phần, chắc chắn vẫn nắm quyền điều hành chung. Họ vẫn sở hữu Man Utd và còn phải chờ xem chính xác mức độ ảnh hưởng mà họ sẽ cho phép Ratcliffe thực hiện tại câu lạc bộ.

Chris Blackhurst, tác giả cuốn sách xuất bản gần đây The World's Biggest Cash Machine: Manchester United, the Glazers And The Struggle for Football's Soul (tạm dịch: Cỗ máy kiếm tiền lớn nhất thế giới: Manchester United, nhà Glazers và cuộc đấu tranh cho tâm hồn bóng đá), cho biết: "Tôi rất nghi ngờ về mức độ tự do mà Ratcliffe sẽ được phép".

"Nếu tôi sở hữu 100% doanh nghiệp rồi ai đó góp 25% thì ai sẽ chịu trách nhiệm chính? 75% rõ ràng nhiều hơn 25%. Nếu Man Utd muốn mua một cầu thủ có giá 100 triệu bảng thì 75 triệu bảng sẽ đến từ nhà Glazers. Đó là kinh tế học đơn giản. Nếu nhà Glazers không muốn thỏa thuận tiếp tục, họ sẽ có quyền ngăn chặn nó".

Blackhurst dành nhiều năm nghiên cứu để viết theo chủ đề cuốn sách của mình. Nói cách khác, Blackhurst hiểu nhà Glazers hơn bình thường. Giờ đây, có vẻ ông đang nghi ngờ về câu chuyện Ratcliffe có khả năng "vung cây đũa phép của một pháp sư" khiến mọi thứ ổn định trở lại.

Blackhurst nói: "Man Utd đã tụt lại phía sau ở nhiều cấp độ. Đội bóng cần một cuộc đại tu toàn diện, tôi không hiểu làm thế nào thỏa thuận của Ratcliffe có thể cho phép điều đó xảy ra".

"Nếu Ratcliffe đến Man Utd sau khi đưa Nice dự chung kết Champions League, đưa họ lên đầu bảng xếp hạng Ligue 1 và mọi người đều nói ông ấy đúng là đấng cứu thế trong làng thể thao, nhưng tôi lại cảm thấy rất khác".

"Ông ấy đã sở hữu hai câu lạc bộ bóng đá, Lausanne và Nice, cả hai đều không thành công rực rỡ. Tại Nice, ông bổ nhiệm anh trai mình (Bob) làm Giám đốc điều hành và giao Dave Brailsford phụ trách chuyển nhượng.

Tôi không có ác cảm với Brailsford, ông ấy rõ ràng biết cách phát huy tốt nhất khả năng của một đội đua xe đạp, nhưng ông ta biết gì về bóng đá không?".

"Như mọi khi với một thỏa thuận như thế này, có rất nhiều chiêu trò thương mại. Lịch sử của nhà Glazers là họ không có quan hệ đối tác. Họ chưa bao giờ có đối tác, điều đó quay trở lại với Malcolm Glazer, một ông chủ kinh doanh với phong cách riêng và không bao giờ làm việc chung với người khác".

Ratcliffe được tự do điều hành Man Utd như thế nào vẫn là dấu hỏi (Ảnh: Getty).

"Đó là sự hủy diệt của Man Utd", Edward Freeman, cựu giám đốc thương mại của câu lạc bộ, nói về kỷ nguyên Glazers kéo dài 18 năm. "Đó là một câu lạc bộ bóng đá đẹp đẽ đang bị chia cắt. Đó là một thảm họa, họ thực sự đã phá hủy câu lạc bộ".

Freeman tin rằng người hâm mộ nên thực tế về việc sức mạnh thực sự tồn tại ở đâu: "Tôi có rất nhiều nghi ngờ. Đó là việc nắm giữ cổ phần ở mức thiểu số, nó chẳng có ý nghĩa gì tại đội bóng cả. Ratcliff nói rằng ông ấy là một người ủng hộ Man Utd, nhưng điều đó không tạo ra nhiều khác biệt.

Tôi không nghĩ tương lai là một tình huống tích cực, thậm chí đối với tôi còn là thảm họa. Tôi chỉ nghĩ rằng người hâm mộ sẽ bám víu vào bất cứ thứ gì họ nghĩ sẽ tốt hơn những gì họ có hiện tại".