Sinner vào bán kết Rome Masters, lập kỷ lục mới ở Masters 1000

Jannik Sinner đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử quần vợt thế giới tại Rome Masters 1000 vào tối 14/5, khi thiết lập kỷ lục mới về chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất ở cấp độ ATP Masters 1000. Tay vợt người Ita;y đã vượt qua thành tích của Novak Djokovic với 32 chiến thắng liên tiếp, khẳng định vị thế của một ngôi sao đang lên.

Tay vợt số 1 thế giới đã đánh bại Andrey Rublev với tỷ số 6-2, 6-4 trong trận tứ kết, qua đó độc chiếm cột mốc lịch sử này. Kỷ lục cũ của Djokovic là 31 trận thắng liên tiếp tại Masters 1000, kéo dài từ vòng hai Indian Wells Masters 2011 đến chung kết Cincinnati Open 2011. Sinner đã cân bằng thành tích này vào hôm 12/3 sau chiến thắng tại vòng bốn ở Rome.

Thất bại gần nhất của Sinner tại một giải Masters 1000 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái tại Thượng Hải Masters, khi anh bỏ cuộc ở set quyết định trong trận vòng ba gặp Tallon Griekspoor. Chuỗi thắng ấn tượng của Sinner bắt đầu từ Rolex Paris Masters vào tháng 11, nơi anh đánh bại Zizou Bergs 6-4, 6-2 ở vòng hai trước khi đăng quang. Kể từ đó, tay vợt 24 tuổi đã duy trì phong độ hủy diệt tại các giải Masters 1000.

Tháng 3 vừa qua, Sinner đã vô địch Indian Wells và Miami Open, trở thành tay vợt đầu tiên kể từ Roger Federer năm 2017 hoàn tất Sunshine Double. Anh cũng là người đầu tiên đạt được thành tích này mà không để thua bất kỳ set đấu nào.

Ngôi sao người Italy tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao trên mặt sân đất nện khi đánh bại kỳ phùng địch thủ Carlos Alcaraz trong trận chung kết Monte Carlo Masters, trước khi vượt qua Alexander Zverev để đăng quang tại Madrid Open. Với chiến thắng ở Madrid, Sinner trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử giành 5 danh hiệu Masters 1000 liên tiếp.

Trong chuỗi phong độ ấn tượng này, Sinner chỉ để thua đúng hai set sau 32 trận thắng. Từ chiến thắng vòng hai tại Paris đến trận thắng vòng ba ở Miami, tay vợt 24 tuổi còn lập kỷ lục với 37 set thắng liên tiếp, cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc trong hành trình thăng hoa của mình.

Không chỉ vậy, một cột mốc lịch sử khác cũng đang chờ đợi Sinner tại Rome tuần này. Nếu đăng quang tại thủ đô Italy vào chủ nhật, tay vợt số 1 thế giới sẽ trở thành người thứ hai trong lịch sử sau Djokovic hoàn tất Career Golden Masters (vô địch cả 9 giải Masters 1000) kể từ khi hệ thống ATP Masters 1000 ra đời năm 1990. Đồng thời, anh cũng sẽ trở thành nhà vô địch đơn nam người Italy đầu tiên tại Rome kể từ Adriano Panatta năm 1976.