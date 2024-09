Jannik Sinner lần đầu vô địch US Open

Một bầu không khí phấn khởi chào đón những người vào chung kết tại sân vận động Arthur Ashe (Mỹ) vào Chủ nhật (8/9), nơi Fritz bước vào sân với tư cách là người Mỹ đầu tiên vào chung kết đơn nam US Open kể từ năm 2006.

Tuy nhiên, Sinner nhanh chóng chứng minh vị thế của hạt giống số một bằng màn trình diễn kiểm soát, giao bóng chính xác và đánh bóng gọn gàng từ cuối sân.

Tay vợt người Italy trở thành người đầu tiên giành được hai danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp ở cùng một mùa giải sau 47 năm, anh mắc 21 lỗi đánh hỏng trong ba set mà sự kiên trì của anh cuối cùng đã áp đảo Fritz.

Sinner nhận cúp vô địch US Open (Ảnh: Getty).

Với Carlos Alcaraz giành chiến thắng tại Roland Garros và Wimbledon mùa giải này, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1993, cả 4 giải đấu lớn trong cùng một năm đều được các tay vợt 23 tuổi trở xuống giành chiến thắng.

"Thật tuyệt khi thấy một số nhà vô địch mới cho môn thể thao này. Tôi cảm thấy như thế hệ chúng tôi thúc đẩy lẫn nhau, cố gắng cùng nhau cải thiện trình độ", Sinner nói với ESPN.

Trước đó, trong lễ trao giải, Sinner chia sẻ: "Danh hiệu này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, giai đoạn cuối năm của tôi không hề dễ dàng. Rất may, có đội ngũ và những người thân thiết luôn ủng hộ tôi mỗi ngày.

Tôi thích quần vợt, tôi luyện tập rất nhiều cho những sân đấu như thế này, nhưng ngoài sân đấu, tôi còn có cuộc sống riêng. Tôi muốn dành tặng danh hiệu này cho dì của tôi, người đang không được khỏe. Tôi không biết mình sẽ còn có dì trong cuộc sống được bao lâu nữa. Thật tuyệt khi tôi vẫn có thể chia sẻ những khoảnh khắc tích cực với dì".

Sinner phải chịu nhiều áp lực lớn trước khi US Open 2024 bắt đầu do thông tin anh có kết quả xét nghiệm doping dương tính hai lần vào tháng 3, nhưng tay vợt người Italy đã tránh được án phạt khi một tòa án độc lập chấp nhận khiếu nại rằng các xét nghiệm dương tính là kết quả của việc nhiễm doping ngoài ý muốn.

Fritz chơi chưa tốt trong trận chung kết khi đối đầu với Sinner (Ảnh: Getty).

Fritz đã có khởi đầu tệ hại khi anh để Sinner giành break với một lỗi đánh hỏng ở game đầu tiên (0-1) nhưng hạt giống số 12 đã lấy lại bình tĩnh và đòi break ở game thứ 4 (2-2), tiếp theo tay vợt người Mỹ chiến đấu bền bỉ để bảo vệ thành công game thứ 5.

Tuy nhiên, chỉ là vấn đề thời gian trước khi Sinner đạt được phong độ, anh đã đánh bại Fritz liên tiếp 5 game, với 2 break, để có chiến thắng 6-3 trong set đầu tiên.

Khán giả cuồng nhiệt tại sân vận động Arthur Ashe cố gắng cổ vũ Fritz bằng những tiếng hô vang "USA!" trong set thứ hai. Dẫu vậy, sự cổ vũ của khán giả nhà chưa đủ để Fritz vùng lên quật đổ Sinner. Sau chuỗi game đấu bám đuổi quyết liệt, Fritz đã bị bẻ game 10 quyết định khi đối thủ tung ra được những pha đáp trả ấn tượng từ cuối sân (4-6).

Sinner tiếp tục gây thêm đau khổ cho tay vợt người Mỹ khi anh cứu thành công triple break-point ở game đầu tiên set thứ ba. Tuy nhiên, Fritz sau khi cứu hai break ở game 6 đã chớp thời cơ thành công ở game 7 để có break (4-3). Đứng trước cơ hội bứt phá giành chiến thắng, tay vợt người Mỹ làm tốt ở game 8 khi nới rộng tỷ số lên 5-3.

Thật đáng tiếc, sau đó Fritz tỏ ra mất bình tĩnh, anh đập vợt xuống sân sau một cú đánh hỏng ở game 10. Không còn giữ được tinh thần tập trung tuyệt đối, Fritz mất liền 2 break, để Sinner ngược dòng thắng 7-5 và kết thúc trận chung kết sau 2 giờ 16 phút.

Sinner chơi ổn định trong trận chung kết (Ảnh: Getty).

Danh hiệu vô địch US Open 2024 đã nâng thành tích của Sinner trong năm nay lên 55-5. Sau khi giành chiến thắng trong trận đấu với Fritz, tay vợt người Italy đã kéo dài chuỗi chiến thắng liên tiếp lên 11 trận, sau khi anh giành được danh hiệu ATP Masters 1000 tại Cincinnati trước US Open. Sinner đã có 6 danh hiệu ở mùa giải này.

"Rất nhiều chiến thắng lớn cho tôi trong mùa giải này, bắt đầu với Australian Open. Chơi tốt ở đó đã mang lại cho tôi sự tự tin. Công việc không bao giờ dừng lại. Tôi biết mình vẫn có thể cải thiện một vài điều, như chúng ta đã thấy hôm nay. Dẫu vậy, tôi phải tự hào với những gì mình đang có", Sinner nói thêm.

Fritz đã chiến đấu để trở thành tay vợt nam người Mỹ đầu tiên giành được danh hiệu lớn kể từ chiến thắng US Open năm 2003 của Andy Roddick. Mặc dù thua cuộc, nhưng tay vợt 26 tuổi vẫn có cột mốc mới khi lần đầu trong sự nghiệp anh vào chung kết một giải Grand Slam. Vị trí á quân US Open 2024 đã đưa Fritz lên vị trí thứ bảy trong bảng xếp hạng ATP Live Race To Turin.

Với sự có mặt của tay vợt vĩ đại người Mỹ Andre Agassi trong buổi lễ trao giải, Fritz đã nói với cổ động viên: "Tôi biết chúng ta đã chờ đợi một nhà vô địch trong một thời gian dài nên tôi rất tiếc khi không thể thực hiện được điều đó lần này. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và hy vọng sẽ đạt được mục tiêu vào lần tới".