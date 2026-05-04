Tiếp đón Parma trên sân nhà, Inter Milan đặt quyết tâm chiến thắng mặc dù họ chỉ cần một kết quả hòa là đủ để đăng quang chức vô địch Serie A sớm 3 vòng đấu. HLV Cristian Chivu tung ra sân bộ ba tiền đạo gồm Dimarco, Thuram, Esposito.

Inter Milan giành chiến thắng thuyết phục trước Parma (Ảnh: Getty).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Inter Milan chủ động đẩy cao đội hình và áp đặt thế trận. Đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội, liên tục tạo sức ép bằng những pha phối hợp tốc độ, khiến hàng thủ Parma phải làm việc khá vất vả.

Ép sân liên tục nhưng Inter Milan chỉ có thể cụ thể hóa sức mạnh ở phút 45. Từ đường chọc khe tinh tế của Piotr Zielinski, Marcus Thuram thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số 1-0 cho Inter Milan.

Bàn thắng giúp Inter Milan giải tỏa áp lực, họ tiếp tục duy trì thế trận áp đảo trong hiệp 2. HLV Chivu tiếp tục tung thêm Lautaro Martinez và Henrikh Mkhitaryan với quyết tâm giành 3 điểm trọn vẹn.

Đội khách Parma nỗ lực đẩy cao đội hình lên tấn công, nhưng các tiền đạo của họ dứt điểm khá vội vàng. Parma một lần đưa được bóng vào lưới Yann Sommer nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Phút 80, Inter Milan chấm dứt mọi hy vọng của Parma. Lautaro Martinez có pha đi bóng nỗ lực trước khi kiến tạo thuận lợi để Henrikh Mkhitaryan dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho Inter Milan.

Inter Milan lần thứ 21 vô địch Serie A (Ảnh: Getty).

Giành 3 điểm ở vòng 35 Serie A, Inter Milan có được 82 điểm, đăng quang ngôi vô địch Serie A sớm 3 vòng đấu với khoảng cách lên tới 12 điểm so với đội đứng thứ hai là Napoli.

Đoàn quân HLV Chivu trải qua mùa giải ấn tượng, họ duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc, sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 82 bàn thắng, đồng thời giữ vững sự chắc chắn nơi hàng thủ khi chỉ thủng lưới 31 lần.

Đây là chức vô địch Serie A thứ 21 trong lịch sử của Inter Milan. Sau ngôi vô địch giải quốc nội, mục tiêu tiếp theo của Nerazzurri sẽ là hoàn tất cú đúp danh hiệu khi họ hướng đến trận chung kết Coppa Italia với Lazio Roma vào cuối tháng 5.

Đội hình thi đấu

Inter Milan: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito.

Bàn thắng: Thuram 45+1', Mkhitaryan 80'

Parma: Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Del Prato, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabe, Valeri; Strefezza, Pellegrino