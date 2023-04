"Indonesia không được đăng cai World Cup U20 là do khâu an ninh kém"

Trước đó, có một số thông tin cho rằng việc FIFA tước quyền đăng cai World Cup U20 từ tay Indonesia, xuất phát từ việc một số quan chức tại Bali (Indonesia) phản đối sự hiện diện của đội U20 Israel tại giải vô địch U20 thế giới.

Tuy nhiên, phát biểu trên truyền thông Indonesia tối 31/3, Chủ tịch PSSI, tỷ phú Erick Thohir, cho biết FIFA không tước quyền đăng cai của Indonesia vì vấn đến liên quan đến đội U20 Israel, mà là vì tình trạng thiếu an toàn ở các sân bóng tại xứ sở vạn đảo, trong đó nhấn mạnh đến thảm kịch ở sân Kanjuruhan (Đông Java) hồi năm ngoái, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir trả lời truyền thông Indonesia chiều 31/3, về những vấn đề liên quan đến việc xứ sở vạn đảo mất quyền đăng cai World Cup U20 (Ảnh: PSSI).

Chủ tịch PSSI Erick Thohir nói: "Trọng tâm của FIFA là vấn đề an ninh, họ nói với tôi về thảm kịch ở sân Kanjuruhan. FIFA đã kiểm tra 6 sân vận động (SVĐ) dự định tổ chức World Cup U20 của Indonesia, họ thật sự quan tâm đến vấn đề này".

"Với tư cách chủ nhà, tôi cũng nhận thấy an ninh và an toàn rất quan trọng, không chỉ với các vận động viên, quan chức liên quan đến sự kiện, mà còn với người hâm mộ. Họ phải an toàn đến đây và an toàn về nhà" - vị tỷ phú từng sở hữu CLB lừng danh Inter Milan của Italy, hiện đang làm Chủ tịch PSSI nói thêm.

Cũng theo ông Erick Thohir, ông cũng đã tham khảo ý kiến từ các cơ quan chức năng tại Indonesia, và được thông tin về tình trạng của tất cả các sân bóng chuyên nghiệp tại xứ sở vạn đảo.

Người đứng đầu PSSI chia sẻ: "Tôi nghĩ tất cả các khâu vận hành sân bóng cần được chuẩn hóa, từ việc quản lý sân cho đến việc quản lý các trận đấu, nếu chúng ta thật sự muốn thay đổi".

Thảm kịch bóng đá ở Đông Java (Indonesia) hồi ngày 1/10/2022, khiến hàng trăm người thiệt mạng (Ảnh: Suara).

"FIFA cũng cho tôi biết rằng họ muốn chúng ta chuyển đổi, theo hướng tiêu chuẩn hóa" - ông Erick Thohir nhấn mạnh.

Việc không thể đăng cai vòng chung kết (VCK) World Cup U20 cũng khiến cho đội tuyển U20 Indonesia gần như bị loại khỏi giải đấu này, vì trước đó họ không thể vượt qua vòng loại khu vực châu Á.

Ngoài ra, bóng đá xứ sở vạn đảo cũng thiệt hại nặng nề, vì họ đầu tư khá lớn cho việc đăng cai World Cup U20 từ nhiều năm qua (trong đó bao gồm xây một SVĐ mới toanh tại Jakarta, điều HLV đội tuyển quốc gia Shin Tae Yong về nắm đội U20, điều hiếm có tiền lệ trên bình diện bóng đá thế giới).

Chưa hết, FIFA còn đang xem xét khả năng có hình phạt bổ sung với bóng đá xứ vạn đảo. Nếu bị FIFA cấm thi đấu có thời hạn, bóng đá Indonesia sẽ không thể tham dự các hoạt động quốc tế trong thời gian tới.