Hoàng Nam dẫn đầu, Việt Nam thống trị bảng xếp hạng pickleball châu Á

Trên bảng xếp hạng DUPR mới nhất, chỉ số của Hoàng Nam đạt 6.267, vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ đến từ Philippines, Ấn Độ hay Đài Loan (Trung Quốc) để độc chiếm ngôi đầu khu vực.

Thành công này không chỉ là dấu ấn cá nhân của tay vợt sinh năm 1997 mà còn phản ánh làn sóng phát triển mạnh mẽ của pickleball tại Việt Nam những năm gần đây.

Lý Hoàng Nam ăn mừng chức vô địch đơn nam pro giải PPA Asia Tour Hanoi Cup 2026 (Ảnh: Quyết Thắng).

Đáng chú ý hơn, sức mạnh của pickleball Việt Nam không chỉ gói gọn ở một mình cá nhân Hoàng Nam. Bảng xếp hạng DUPR còn cho thấy một thực tế ấn tượng khi Việt Nam đang sở hữu tới 5 gương mặt xuất sắc trong top 10 đơn nam châu Á, bao gồm: Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh, Lực Phạm, Trương Vinh Hiển và Nguyễn Việt Hoàng.

Tập thể hùng hậu này đã giúp Việt Nam từ vị thế một đội tuyển tiềm năng trở thành trung tâm pickleball hàng đầu tại châu lục.

Thành tích này mang đến sự phấn khích lớn trước thềm Pickleball World Cup 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9 tại Đà Nẵng. Với tư cách là "đầu tàu" và niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam, Lý Hoàng Nam đang đứng trước cơ hội vàng để khẳng định đẳng cấp ở sân chơi quốc tế.

Sự cổ vũ từ khán giả nhà, cùng phong độ đỉnh cao hiện tại, được kỳ vọng sẽ là "bệ phóng" để Hoàng Nam biến ngôi vị số 1 châu Á trở thành nền tảng cho những mục tiêu vươn tầm thế giới.

Bảng xếp hạng DUPR được cập nhật vào ngày 4/6 (Ảnh: DUPR).

Với nền tảng lực lượng hiện có, Việt Nam không chỉ tự tin trong khâu tổ chức giải đấu mà còn sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc pickleball quốc tế.

Người hâm mộ nước nhà hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một kỳ World Cup rực rỡ, nơi vị thế của pickleball Việt Nam được khẳng định một cách đầy kiêu hãnh trên bản đồ thể thao thế giới.