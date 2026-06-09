HLV Park Hang Seo hội quân cùng Hàn Quốc, làm nhiệm vụ đặc biệt ở World Cup

Sáng nay (9/6), HLV Park Hang Seo thông báo đã hội quân cùng đội tuyển Hàn Quốc để chuẩn bị cho kỳ World Cup 2026. Cựu HLV đội tuyển Việt Nam xuất hiện với bức hình chụp với tiền đạo Lee Kang In, người đang khoác áo PSG.

HLV Park Hang Seo hội quân cùng đội tuyển Hàn Quốc (Ảnh: KFA).

Đây là lần đầu tiên sau 24 năm, HLV Park Hang Seo làm nhiệm vụ ở một kỳ World Cup. Trước đó, HLV sinh năm 1957 từng góp mặt ở World Cup 2002 trong vai trò trợ lý cho HLV Guus Hiddink ở đội tuyển Hàn Quốc.

Mặc dù vừa nhận lời dẫn dắt CLB Kanchanaburi nhưng HLV Park Hang Seo vẫn đang đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) từ tháng 4 năm nay. Ông là người trực tiếp tham gia vào các hoạt động liên quan đến đội tuyển quốc gia, hướng tới World Cup 2026.

Ở giải đấu sắp tới tại Mỹ, Canada và Mexico, HLV Park Hang Seo sẽ đóng vai trò điều phối, hỗ trợ ban huấn luyện và quản lý các vấn đề hậu cần, vận hành. Công việc này đòi hỏi sự kết nối giữa nhiều bộ phận nhằm đảm bảo cho tuyển Hàn Quốc, giúp đội bóng duy trì trạng thái ổn định về chuyên môn và tâm lý trước các trận đấu.

HLV Park Hang Seo từng tham dự World Cup 2002 trong vai trò trợ lý HLV đội tuyển Hàn Quốc (Ảnh: Getty).

Trước đó, trong đợt FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA vào tháng 3), HLV Park Hang Seo cũng đóng vai trò Trưởng đoàn bóng đá Hàn Quốc.

Mối quan hệ thân thiết với HLV Hong Myung Bo là yếu tố giúp HLV Park Hang Seo có thể đóng góp sâu hơn cho đội tuyển ở World Cup 2026. Kinh nghiệm của HLV sinh năm 1957 chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho đội bóng xứ kim chi.

Ở World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc nằm ở bảng A với chủ nhà Mexico, Nam Phi và CH Séc. Họ sẽ có trận ra quân gặp CH Séc vào lúc 9h ngày 12/6. Sau đó, họ đối đầu với Mexico vào lúc 8h ngày 19/6. Ở trận cuối cùng vòng bảng, Hàn Quốc đối đầu với Nam Phi vào lúc 8h ngày 25/6.