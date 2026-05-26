Chủ tịch CLB Kanchanaburi nhận xét về năng lực HLV Park Hang Seo

CLB Kanchanaburi Power vừa rớt hạng tại giải vô địch bóng đá quốc gia Thái Lan Thai-League 1 sau mùa giải 2025-2026. Đội bóng này chỉ giành được 23 điểm sau 30 vòng đấu.

Ngay sau khi rớt hạng, Kanchanaburi Power gây sốc khi công bố HLV Park Hang Seo sẽ là HLV của đội bóng này ở mùa giải tiếp theo.

Ông Park sẽ chính thức tiếp quản đội bóng của Thái Lan từ tháng 7 này, sau khi ông kết thúc nhiệm vụ cùng đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 (với tư cách Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, phụ trách đội tuyển quốc gia).

Sau khi đạt được thỏa thuận với HLV Park Hang Seo, Chủ tịch CLB Kanchanaburi Power Prawat Kitchathamkulnit phát biểu: “Chào mừng HLV Park Hang Seo và các trợ lý của ông ấy đến với đội bóng của chúng tôi”.

“Ông Park và đội ngũ trợ lý của ông ấy sẽ đặt nền móng phát triển cho CLB Kanchanaburi Power. Nền móng này sẽ bắt đầu từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB, sau đó là định hướng phát triển lâu dài về thành tích đỉnh cao”, Chủ tịch CLB Kanchanaburi Power Prawat Kitchathamkulnit nói thêm.

Trước khi nhận lời dẫn dắt đội bóng của Thái Lan, ông Park có thời gian làm cố vấn cho CLB Bắc Ninh (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, theo truyền thông Đông Nam Á, mục tiêu trước mắt của HLV Park Hang Seo ở đội bóng mới đó là đưa Kanchanaburi Power thăng từ Thai-League 2 lên Thai-League 1 trong mùa giải tới.

Sau đó, trong vòng 5 năm tới đây, ông Park phải giúp CLB Kanchanaburi Power cạnh tranh sòng phẳng với thế lực hàng đầu của bóng đá Thái Lan là CLB Buriram United. Đồng thời, CLB Kanchanaburi Power kỳ vọng dưới thời HLV Park Hang Seo, đội bóng này sẽ hiện diện thường xuyên tại Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite).

Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 năm, từ khi rời cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo trực tiếp dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp.