HLV Gong Oh Kyun xô xát với cầu thủ Nam Định ngày Quang Hải ghi bàn

HLV Gong Oh Kyun xô xát với cầu thủ Văn Kiên của Nam Định (Video: Lâm Nam)

Phút 35 trong trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội tối 9/12, khi đội chủ nhà được hưởng quả ném biên bên cánh trái, HLV Gong Oh Kyun có hành động dùng chân che bóng cản trở cầu thủ Văn Kiên.

HLV Gong Oh Kyun xô xát với cầu thủ Nam Định (Ảnh: Lâm Anh).

Tổ trọng tài can thiệp kịp thời nên không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra (Ảnh: Lâm Anh).

Văn Kiên sau đó dùng vai huých vào người HLV Gong Oh Kyun. Chiến lược gia người Hàn Quốc không giữ được bình tĩnh, có tình huống xô xát với cầu thủ của Nam Định.

Rất may tổ trọng tài cùng Ban huấn luyện và cầu thủ hai bên can ngăn nên không xảy ra hậu quả. Trọng tài Nguyễn Đình Thái rút thẻ vàng phạt HLV Gong Oh Kyun và Văn Kiên sau tình huống này.

Trở lại trận đấu, cuộc đối đầu giữa Nam Định và Công an Hà Nội nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Chủ nhà Nam Định đang thăng hoa với mạch 4 trận thắng, trong khi Công an Hà Nội là đương kim vô địch.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn và căng thẳng (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trận đấu sớm diễn ra sôi động dưới sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên (CĐV) trên các khán đài sân Thiên Trường. Những phút đầu, đội khách kiểm soát tốt thế trận, tuy nhiên cũng chưa thể đẩy bóng nhiều xuống 1/3 sân của đối phương.

Phút 13, Văn Thanh dẫn bóng đến sát vòng cấm Nam Định rồi tung cú sút rất căng, thủ môn Nguyên Mạnh đổ người cản phá. Văn Toản lao vào đá bồi nhưng không thành công.

Chủ nhà Nam Định đã có trận đấu đầy cố gắng (Ảnh: Lâm Anh).

Phút 22, thủ thành Nguyên Mạnh phá bóng lên trúng vị trí của Quang Hải. Số 19 khống chế bằng ngực trước khi tung cú vô lê về góc gần. Người gác đền của Nam Định chuộc lỗi với pha cản phá xuất sắc.

Phút 30, từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm, đội trưởng Hồ Tấn Tài treo bóng vào vòng cấm để Geovane đánh đầu kiến tạo cho Việt Anh. Anh khống chế bằng ngực rồi kết thúc cận thành đánh bại Nguyên Mạnh.

Đội khách Công An Hà Nội có bàn thắng mở tỷ số (Ảnh: Tuấn Bảo).

Phút 39, Quang Hải tranh chấp với Hồng Duy trong vòng cấm Nam Định rồi Tấn Tài tranh chấp với hậu vệ chủ nhà đưa bóng bay vào lưới Nam Định.

Sau hơn 3 phút kiểm tra công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR), trọng tài chính Nguyễn Đình Thái quyết định không công nhận bàn thắng thứ hai cho Công an Hà Nội khi xác định có lỗi của Quang Hải với Hồng Duy.

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt đẩy cao đội hình, gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.

Trọng tài liên tục kiểm tra công nghệ VAR ở trận đấu này (Ảnh: Lâm Anh).

Phút 52, Rafaelson tranh chấp trong vòng cấm Công an Hà Nội mở ra cơ hội rất ngon ăn để Coutinho. Tiếc cho Nam Định khi dứt điểm trong thế không bị kèm cặp lại đưa bóng đi vọt xà.

Phút 65, Rafaelson tranh chấp với hậu vệ Công an Hà Nội và bị ngã trong vòng cấm đội khách, VAR vào cuộc nhưng không có phạt đền cho chủ nhà.

Phút 75, Hữu Tuấn mắc sai lầm để Quang Hải đoạt được bóng bên phần sân đối phương, anh dẫn bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại Nguyên Mạnh lần thứ hai, nhân đôi cách biệt 2-0 cho đội khách.

Quang Hải là người nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Lâm Anh).

Phút 83, từ đường chọc khe tinh tế của đồng đội, Văn Toàn không thể đánh bại thủ thành Filip Nguyễn. Hai phút sau, đón đường treo bóng của đồng đội từ cánh phải, Rafaelson đánh đầu lái bóng về góc xa đánh bại Filip Nguyễn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Nam Định.

Phút 89, trận đấu trở nên kịch tính khi trọng tài Nguyễn Đình Thái cho tạm dừng trận đấu để tổ VAR làm việc sau khi Văn Toàn bị ngã trong pha tranh chấp với Tấn Sinh.

Nỗ lực ở cuối trận giúp Nam Định giành được kết quả hòa 2-2 trên sân nhà (Ảnh: Tuấn Bảo).

Sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, trọng tài Nguyễn Đình Thái quyết định thổi phạt đền cho Nam Định. Trên chấm 11m, Rafaelson đánh bại Filip Nguyễn, gỡ hòa 2-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu ở vòng 5 Night Wolf V-League 2023-24.

Đội hình xuất phát:

CLB Nam Định: Nguyên Mạnh (26); Thanh Hào (3), Hữu Tuấn (15), Văn Kiên (13), Hồng Duy (7), Hoàng Anh (88), Văn Công (37), Coutinho (11), Hendrio (10), Văn Toàn (9), Rafaelson (14).

CLB Công an Hà Nội: Filip Nguyễn (1); Tấn Tài (4), Tấn Sinh (3), Việt Anh (68), Văn Thanh (17), Thành Long (11), Quang Hải (19), Văn Toản (12), Văn Phương (26), Geovane (94), Bảo Trung (27).