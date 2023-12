HLV Gong Oh Kyun nhận trách nhiệm về trận thua, khen ngợi Quang Hải

"Toàn đội đã cố gắng đến phút cuối cùng và không từ bỏ. Đó là điều tôi cảm thấy vui nhất sau trận đấu này. Tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả.

HLV Gong Oh Kyun nhận trách nhiệm khi CLB Công an Hà Nội thua Hải Phòng (Ảnh: Tuấn Bảo).

Filip Nguyễn đã thi đấu tốt dù kết quả trận đấu không như ý muốn. Thủ môn giỏi không phải 10 tình huống đều cản phá được cả 10. CLB Hải Phòng là đội bóng mạnh như Công an Hà Nội", HLV Gong Oh Kyun đánh giá về trận thua 1-3 của Công an Hà Nội trước Hải Phòng ở vòng 4 Night Wolf V-League 2023-24.

"Thời gian tôi dẫn dắt đội bóng cũng chưa nhiều, nên ý đồ truyền tải chiến thuật chưa tốt. Toàn đội cố gắng để thi đấu tốt hơn trong thời gian tới", HLV người Hàn Quốc nói thêm.

Về sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Quang Hải với dấu ấn là một bàn thắng, HLV Gong Oh Kyun dành những lời khen: "Tôi đặt thể trạng cầu thủ lên hàng đầu. Quang Hải chỉ mới trở lại sau chấn thương nên không đá trọn vẹn cả trận.

Quang Hải trở lại và mang băng đội trưởng CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Tuấn Bảo).

Quang Hải sau thời gian nghỉ chấn thương, giờ mới trở lại và thi đấu hết sức mình, có bàn thắng. Tôi rất cảm ơn cậu ấy. Chúng tôi đã có những trao đổi và tôi sẽ dành thời gian để Quang Hải chơi tốt hơn trong thời gian tới".

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng nói: "Chúng tôi vừa trải qua khoảng thời gian thi đấu không tốt tại AFC Cup, mật độ thi đấu dày đặc, phải di chuyển nhiều, nhưng các cầu thủ trận này chơi rất cống hiến và nỗ lực. Tôi rất cảm ơn các cầu thủ.

Tôi theo dõi Công an Hà Nội thi đấu với Hoàng Anh Gia Lai và đã phân tích lối chơi của họ. Khi cặp trung vệ của họ cầm bóng, chúng tôi phải gây áp lực ngay. CLB Công an Hà Nội rất mạnh ở những pha bóng cố định và hôm nay Hải Phòng hạn chế được điều này.

HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng về màn trình diễn của Hải Phòng (Ảnh: Tuấn Bảo).

Tôi nghĩ 3 bàn hôm nay không có lỗi của Filip Nguyễn. Cậu ấy là thủ môn chất lượng và đã chơi tốt ở trận này. CLB Công an Hà Nội có HLV mới, việc sắp xếp sơ đồ chiến thuật dựa vào phong độ trong các buổi tập. Tôi không có ý kiến gì với đội hình của họ.

CLB Công an Hà Nội thường kéo cầu thủ về giữa sân để triển khai bóng. Hôm nay Geovane làm công việc đó và Quang Hải dâng cao. Khi Geovane có bóng, tôi yêu cầu toàn đội phải theo sát".