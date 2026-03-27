Xác định 6 trận chung kết tranh vé dự World Cup 2026

Lịch thi đấu 4 trận chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu 1h45 ngày 1/4: Italy - Bosnia & Herzegovina 1h45 ngày 1/4: Thụy Điển - Ba Lan 1h45 ngày 1/4: Thổ Nhĩ Kỳ - Kosovo 1h45 ngày 1/4: Đan Mạch - CH Séc Lịch thi đấu 2 trận chung kết play-off liên lục địa 3h ngày 1/4: CHDC Congo - Jamaica 3h ngày 1/4: Iraq - Bolivia

Ở loạt trận play-off tham dự World Cup 2026 khu vực châu Âu, Italy đã đáp ứng được kỳ vọng khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Bắc Ireland trên sân nhà. Kết quả này giúp Azzurri giành quyền tham dự trận chung kết nhánh A, nơi họ sẽ gặp Bosnia. Trong quá khứ, Italy chiếm ưu thế khi thắng 4/5 trận gần nhất đối đầu với Bosnia.

Italy chỉ còn cách World Cup cách một bước chân (Ảnh: Sky Sports).

Ở nhánh B, Thụy Điển sau khi thi đấu thất vọng ở vòng loại World Cup 2026 đã trở lại đúng lúc khi đánh bại Ukraine với tỷ số 3-1. Đội bóng Bắc Âu sẽ quyết đấu với Ba Lan trong trận tranh vé dự World Cup 2026. Đáng chú ý, hai đội từng đụng độ với nhau ở trận play-off World Cup 2022

Ở nhánh C, hai đội lọt vào trận chung kết play-off là Kosovo và Thổ Nhĩ Kỳ. Ở vòng bán kết, Thổ Nhĩ Kỳ đã giành chiến thắng 1-0 trước Romania, còn Kosovo đã đánh bại Slovakia với tỷ số 4-3 sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Nếu giành chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ, Kosovo sẽ lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Nhánh D chứng kiến trận chung kết giữa Đan Mạch và CH Séc. Đội bóng Bắc Âu đã dễ dàng thắng Bắc Macedonia với tỷ số 4-0 ở bán kết, còn CH Séc đã vượt qua CH Ireland ở loạt sút luân lưu. Đan Mạch đang có chuỗi 6 trận liên tiếp không thua trước CH Séc (thắng 2, hòa 4). Trong đó, lần gần nhất hai đội gặp nhau ở Euro 2020. Khi đó, Đan Mạch đã giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ này.

Bolivia giành quyền vào chung kết play-off liên lục địa gặp Iraq (Ảnh: ESPN).

Trong khi đó, vòng bán kết play-off liên lục địa không chứng kiến bất ngờ nào. Bolivia đã xuất sắc ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Suriname. Với kết quả này, Bolivia sẽ đối đầu với Iraq ở trận chung kết.

Ở nhánh đấu còn lại, Jamaica nhẹ nhàng đánh bại New Caledonia với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng sớm của Cadamarteri. Trong trận chung kết, Jamaica sẽ chạm trán với đại diện của châu Phi là CHDC Congo.

Kết quả bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 (Ảnh: FIFA).