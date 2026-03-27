Xác định 6 trận chung kết tranh vé dự World Cup 2026
(Dân trí) - Sau loạt trận đêm qua và sáng nay (27/3), FIFA đã xác định 6 trận chung kết play-off tham dự World Cup. 6 suất cuối giành vé tham dự giải đấu bóng đá số một hành tinh sẽ được xác định vào ngày 1/4.
Lịch thi đấu 4 trận chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu
1h45 ngày 1/4: Italy - Bosnia & Herzegovina
1h45 ngày 1/4: Thụy Điển - Ba Lan
1h45 ngày 1/4: Thổ Nhĩ Kỳ - Kosovo
1h45 ngày 1/4: Đan Mạch - CH Séc
Lịch thi đấu 2 trận chung kết play-off liên lục địa
3h ngày 1/4: CHDC Congo - Jamaica
3h ngày 1/4: Iraq - Bolivia
Ở loạt trận play-off tham dự World Cup 2026 khu vực châu Âu, Italy đã đáp ứng được kỳ vọng khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Bắc Ireland trên sân nhà. Kết quả này giúp Azzurri giành quyền tham dự trận chung kết nhánh A, nơi họ sẽ gặp Bosnia. Trong quá khứ, Italy chiếm ưu thế khi thắng 4/5 trận gần nhất đối đầu với Bosnia.
Ở nhánh B, Thụy Điển sau khi thi đấu thất vọng ở vòng loại World Cup 2026 đã trở lại đúng lúc khi đánh bại Ukraine với tỷ số 3-1. Đội bóng Bắc Âu sẽ quyết đấu với Ba Lan trong trận tranh vé dự World Cup 2026. Đáng chú ý, hai đội từng đụng độ với nhau ở trận play-off World Cup 2022
Ở nhánh C, hai đội lọt vào trận chung kết play-off là Kosovo và Thổ Nhĩ Kỳ. Ở vòng bán kết, Thổ Nhĩ Kỳ đã giành chiến thắng 1-0 trước Romania, còn Kosovo đã đánh bại Slovakia với tỷ số 4-3 sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Nếu giành chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ, Kosovo sẽ lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.
Nhánh D chứng kiến trận chung kết giữa Đan Mạch và CH Séc. Đội bóng Bắc Âu đã dễ dàng thắng Bắc Macedonia với tỷ số 4-0 ở bán kết, còn CH Séc đã vượt qua CH Ireland ở loạt sút luân lưu. Đan Mạch đang có chuỗi 6 trận liên tiếp không thua trước CH Séc (thắng 2, hòa 4). Trong đó, lần gần nhất hai đội gặp nhau ở Euro 2020. Khi đó, Đan Mạch đã giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ này.
Trong khi đó, vòng bán kết play-off liên lục địa không chứng kiến bất ngờ nào. Bolivia đã xuất sắc ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Suriname. Với kết quả này, Bolivia sẽ đối đầu với Iraq ở trận chung kết.
Ở nhánh đấu còn lại, Jamaica nhẹ nhàng đánh bại New Caledonia với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng sớm của Cadamarteri. Trong trận chung kết, Jamaica sẽ chạm trán với đại diện của châu Phi là CHDC Congo.
42 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup 2026
CONCACAF (6 đội): Mỹ, Mexico, Canada (chủ nhà), Haiti, Curacao, Panama
Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar
Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
Châu Âu (12 đội): Anh, Pháp, Croatia, Na Uy, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ, Scotland, Tây Ban Nha, Áo, Bỉ.
Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand
Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana