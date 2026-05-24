Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich vô địch Cúp Quốc gia Đức

Rạng sáng 24/5, tại sân Olympiastadion, trận chung kết Cúp Quốc gia Đức 2025-26 đã khép lại với kịch bản không thể hoàn hảo hơn cho đoàn quân của HLV Vincent Kompany.

Sau 90 phút thi đấu thăng hoa, Bayern Munich đã đánh bại Stuttgart với tỷ số cách biệt 3-0, qua đó chính thức hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội trong sự vỡ òa của người hâm mộ.

Nhập cuộc với quyết tâm cao độ, Stuttgart đã gây ra không ít khó khăn cho "Hùm xám" xứ Bavaria ngay trong hiệp một với lối chơi pressing (gây áp lực) tốc độ, khiến hàng thủ của Bayern nhiều phen chao đảo.

Thủ thành Jonas Urbig đã phải làm việc hết công suất để cứu thua sau cú dứt điểm nguy hiểm của Maximilian Mittelstadt. Trong khi đó, Harry Kane vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với các đồng đội trong 45 phút đầu tiên, khi những cơ hội hiếm hoi đều bị bỏ lỡ.

Tuy nhiên, thế cân bằng đã bị phá vỡ ngay đầu hiệp hai. Phút 55, Harry Kane lên tiếng đúng lúc với pha dứt điểm gọn gàng mở tỷ số, tạo ra thế trận thanh thoát cho Bayern Munich. Kể từ đây, đoàn quân của HLV Vincent Kompany làm chủ hoàn toàn cuộc chơi.

Phút 79, Harry Kane nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha phối hợp ăn ý với Luis Diaz. Chưa dừng lại ở đó, ở những phút cuối trận, tiền đạo người Anh đã thực hiện thành công quả phạt đền, sau khi Angelo Stiller để bóng chạm tay trong vùng cấm, để ấn định chiến thắng 3-0 cho Bayern Munich.

Chiến thắng này không chỉ đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2020, Bayern Munich nâng cao chiếc Cúp Quốc gia, mà còn là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Harry Kane với danh hiệu lớn đầu tiên tại Allianz Arena.

Cá nhân đội trưởng tuyển Anh đã khép lại một mùa giải phi thường với 61 bàn thắng trên mọi đấu trường. Đặc biệt, với 10 bàn thắng tại Cúp Quốc gia Đức mùa này, Kane đã xác lập kỷ lục ghi bàn tốt nhất tại giải đấu kể từ mùa giải 1976-77.

Với cú đúp danh hiệu quốc nội, Bayern Munich một lần nữa khẳng định vị thế độc tôn tại bóng đá Đức, đồng thời tạo đà tâm lý hoàn hảo cho những thử thách ở mùa giải .