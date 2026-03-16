Hành hung nữ CĐV, thủ quân Myanmar giã từ đội tuyển quốc gia

Sự việc xảy ra ngày 12/3, trong trận đấu giữa CLB Yangon United và Yadanaabon tại giải vô địch quốc gia Myanmar.

Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, Maung Maung Lwin trèo lên khán đài và tấn công một nữ CĐV. Sự việc tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong dư luận Myanmar.

Maung Maung Lwin tuyên bố giã từ đội tuyển Myanmar (Ảnh: MFF).

Nữ CĐV này được cho là có những lời lẽ xúc phạm nhằm vào Maung Maung Lwin, trong đó bao gồm những lời lẽ lăng mạ cha mẹ của cầu thủ này. Dù vậy, việc một cầu thủ trèo lên khán đài để tấn công một CĐV nữ vẫn là hành động quá khích. Đặc biệt, khi cầu thủ đấy lại là tuyển thủ quốc gia.

Dư luận ở Myanmar cho rằng điều này làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Myanmar, đồng thời phản ánh sự thiếu an toàn ở các trận đấu tại giải trong nước.

Sau vụ việc, Liên đoàn Bóng đá Myanmar (MFF) “treo giò” Maung Maung Lwin 6 tháng, đồng thời phạt hành chính bổ sung cầu thủ này hơn 3,7 triệu đồng.

Trước sức ép lớn của dư luận trong nước, Maung Maung Lwin đã lên mạng xã hội tuyên bố giã từ đội tuyển Myanmar.

Maung Maung năm nay 30 tuổi, vị trí thi đấu sở trường là tiền đạo cánh. Anh khoác áo đội tuyển Myanmar từ năm 2015, có 76 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia, ghi được 14 bàn thắng.