Hàng nghìn cổ động viên đội mưa tới sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam

17h ngày 19/8, khi trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia còn 3 tiếng đồng hồ mới bắt đầu, hàng nghìn cổ động viên đã đổ về khu vực bên ngoài sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình (Ảnh: Thành Đông).

Đông đảo người dân hào hứng mang theo băng rôn, cầm cờ Việt Nam để cổ vũ cho đội tuyển Quốc gia (Ảnh: Mạnh Quân).

Cổ động viên hô vang "Việt Nam vô địch" (Ảnh: Mạnh Quân).

Một số cổ động viên còn mang theo những chiếc cúp vô địch tượng trưng để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm lợi thế sau khi đánh bại Malaysia 2-0 ở trận lượt đi tại Kuala Lumpur (Ảnh: Mạnh Quân, Thành Đông).

Đến 18h, cơn mưa lớn khiến không khí bên ngoài sân phần nào trầm lắng, các CĐV phải tranh thủ vào sân sớm, không thể thổi kèn, đánh trống khuấy động như những trận đấu trước (Ảnh: Thành Đông).

Mưa lớn trước giờ bóng lăn không ngăn được người hâm mộ, nhiều cổ động viên sẵn sàng đội mưa tiếp lửa cho tuyển Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Từ Phú Thọ, chị Phạm Thị Tố Loan cùng 5 người trong gia đình lên đường lúc 14h để đến Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Cả nhà chuẩn bị sẵn áo mưa phòng khi thời tiết xấu. Hai trận trước họ đều có mặt và nếu đội tuyển vào chung kết, chị Loan khẳng định gia đình sẽ tiếp tục lên đường, dù mưa lớn đến đâu (Ảnh: Thành Đông).

Khán giả dần ổn định chỗ ngồi trên các khán đài sân Mỹ Đình. Dù trời mưa, người hâm mộ vẫn hướng về sân cỏ, chờ đợi trận đấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên trong sân, mọi công tác đã sẵn sàng cho màn so tài giữa Việt Nam và Malaysia (Ảnh: Thành Đông).