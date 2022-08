Hai ngôi sao Indonesia tìm được CLB mới ở châu Âu

Mới đây, hai cầu thủ Witan Sulaeman và Egy Maulana Vikri đã bị hai CLB Lechia Gdansk và Senica của Slovakia cắt hợp đồng. Mặc dù vậy, họ cũng không phải lâm vào cảnh thất nghiệp quá lâu. Ngày hôm qua, cả hai đều tìm được bến đỗ mới ở châu Âu.

Witan Sulaeman gia nhập CLB AS Trencin ở Slovakia (Ảnh: Akurat).

Witan Sulaeman đã ký hợp đồng có thời hạn hai năm với CLB AS Trencin. Điều đáng nói, CLB mới của Witan Sulaeman còn có phần nhỉnh hơn so với Lechia Gdansk. AS Trencin từng có hai lần vô địch giải Slovakia ở mùa giải 2015/16 và 2016/17. Chỉ có duy nhất Slovan Bratislava có thành tích tốt hơn thế trong khoảng thời gian này.

Trong những năm qua, AS Trencin cũng là khách quen của Champions League và Europa League. Tuy nhiên, CLB này chưa từng lọt vào vòng bảng hai giải đấu này.

Trong quá khứ, AS Trencin từng sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá như Leon Baily, Wesley (đang khoác áo Aston Villa) hay cựu ngôi sao của Liverpool, Martin Skrtel.

Ở CLB mới, Witan Sulaeman sẽ khoác áo số 78. Đáng chú ý, trong mùa giải vừa qua, khi khoác áo Senica theo hợp đồng cho mượn, tuyển thủ Indonesia từng ghi một bàn vào lưới AS Trencin.

Egy Maulana Vikri chuyển tới thi đấu cho Vion Zlate Moravce (ảnh: Bola Sport).

Trong khi đó, Egy Maulana Vikri đã quyết định đầu quân cho CLB khác ở giải Slovakia là Vion Zlate Moravce. Thách thức lớn với ngôi sao Indonesia khi Vion Zlate Moravce chỉ là CLB yếu và đang xếp cuối cùng ở giải vô địch quốc gia Slovakia.

Ở thời điểm này, có một vài cầu thủ Đông Nam Á thi đấu ở châu Âu như Neil Etheridge (Birmingham City, đội tuyển Philippines), Gerrit Holtmann (Bochum, đội tuyển Philippines), Thanawat (Leicester, đội tuyển Thái Lan) và Quang Hải (Pau FC, đội tuyển Việt Nam). Ngoài thủ thành Neil Etheridge (từng thi đấu ở Premier League), những cái tên còn lại vẫn chưa đặt dấu ấn lớn ở lục địa già.

Quang Hải đã ra sân hai trận đấu ở Pau FC (một lần đá chính) nhưng tuyển thủ Việt Nam đang gặp khó trong quá trình thích nghi . HLV Didier Tholot đánh giá Quang Hải hơi vội vàng và thiếu tự tin trong những pha xử lý bóng. Chỉ khi vượt qua được trở ngại tâm lý, ngôi sao sinh năm 1997 mới có thể tỏa sáng ở Pháp.