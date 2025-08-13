Hai gương mặt xuất sắc của “Giấc mơ bóng đá Nhật Bản” tập huấn tại Tokushima Vortis

Bắt đầu tuyển chọn từ tháng 6/2025, dự án thu hút gần 700 ứng viên từ mọi vùng miền trên cả nước. Những tài năng trẻ trong độ tuổi 13-14 đã góp mặt và thể hiện kỹ năng đồng đều cùng tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Mỗi bạn đều để lại dấu ấn riêng, góp phần tạo nên một mùa giải giàu cảm xúc và kịch tính. Đặc biệt, tại vòng chung kết, trước những màn thi đấu ấn tượng, ban tổ chức đã quyết định bổ sung thêm suất tranh tài so với dự kiến ban đầu.

Các ứng viên tham dự tại vòng chung kết “Giấc mơ bóng đá Nhật Bản” mùa 1 (Ảnh: Pocari Sweat).

Vượt qua nhiều ứng viên sáng giá, Lê Hoàng Tuấn và Hà Tuấn Kiệt đã thuyết phục hoàn toàn HLV Đinh Hồng Vinh cùng đội ngũ tuyển trạch viên để giành tấm vé đến CLB Tokushima Vortis tập huấn.

Trong niềm vui được chọn làm đại diện Việt Nam, cả hai chia sẻ về niềm đam mê theo đuổi bộ môn bóng đá.

Lê Hoàng Tuấn là cậu bé có giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp từ thuở nhỏ, sinh sống tại Đồng Nai, với lần tham dự này, em kỳ vọng sẽ có thêm nhiều trải nghiệm bổ ích.

Hà Tuấn Kiệt đến từ Phú Thọ, bắt đầu gắn bó với bóng đá từ năm lớp 2, tham dự cuộc thi vì đam mê và cũng ghi dấu ấn bằng lối chơi tự tin và tinh thần học hỏi không ngừng. Bạn hy vọng có thể giao lưu với bạn bè quốc tế.

Lê Hoàng Tuấn và Hà Tuấn Kiệt sẽ tham gia tập huấn tại Nhật Bản vào tháng 3/2026 trong dự án “Giấc mơ bóng đá Nhật Bản” mùa 1 do Pocari Sweat tổ chức (Ảnh: Pocari Sweat).

Dự kiến cả hai sẽ trải qua khóa tập huấn tại Nhật Bản vào tháng 3/2026. Tại đây, các em sẽ có trải nghiệm ngắn hạn, sinh hoạt, học tập và rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp dưới sự dẫn dắt của những vị huấn luyện viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm từ quốc tế.

“Khóa huấn luyện nhằm tiếp thêm kiến thức và kỹ năng, giúp các chân sút trẻ xây dựng nền tảng vững vàng để nuôi dưỡng ước mơ và dám vượt qua mọi thử thách trên con đường chinh phục đam mê bóng đá. Sau chương trình, chúng tôi hy vọng các em tìm thấy định hướng rõ ràng để tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”, ông Oyamada Kohei, Tổng giám đốc Otsuka Nutraceutical Việt Nam cho biết.

Các bài thi đấu trong vòng chung kết “Giấc mơ bóng đá Nhật Bản” được tuyển trạch viên phổ biến đến ứng viên (Ảnh: Pocari Sweat).

Sau quá trình tuyển chọn, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: “Tôi rất kỳ vọng 2 ứng viên. Hai bạn có chuyên môn, thái độ, về mặt tư duy tốt. Tôi tin là cả hai sẽ có những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi Nhật Bản sắp tới”.

Mùa đầu tiên của “Giấc mơ bóng đá Nhật Bản” đã nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh và hỗ trợ tích cực từ các đơn vị truyền thông. Thành công này trở thành động lực để ban tổ chức tiếp tục chuẩn bị cho những mùa giải tiếp theo.

Các ứng viên dự thi vòng chung kết đều được nhận định về tài năng và tố chất phát triển trong tương lai (Ảnh: Pocari Sweat).

Dự án “Giấc mơ bóng đá Nhật Bản” do Công ty TNHH Otsuka Nutraceutical Việt Nam (ONV) - Đơn vị sở hữu thương hiệu Pocari Sweat tại Việt Nam - đồng tổ chức cùng các đối tác CLB Bóng đá TPHCM, Học viện bóng đá BMG, dưới sự bảo trợ của Tập đoàn Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd (Nhật Bản) và CLB Tokushima Vortis (J-League, Nhật Bản) đã khép lại thành công, đồng thời khẳng định cam kết về việc mở ra những cơ hội cho các tài năng trẻ trong những mùa tiếp theo.

Việc tài trợ 100% chi phí ăn ở, sinh hoạt và huấn luyện cho các ứng viên không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc, mà còn là lời hứa lâu dài của Pocari Sweat và các đối tác trong việc đầu tư nghiêm túc cho sự phát triển của thế hệ cầu thủ trẻ.

Thông tin dự án “Giấc mơ bóng đá Nhật Bản” mùa 1, dành cho các thiếu niên có niềm đam mê sân cỏ:

Độ tuổi tham gia: 13-14 tuổi (sinh từ 1/8/2010 đến 2/8/2012).

Thời gian diễn ra: Tháng 6 đến tháng 8/2025.

Giải thưởng: 2 ứng viên xuất sắc nhất tham gia khóa tập huấn tại Nhật Bản cùng câu lạc bộ Tokushima Vortis vào tháng 3/2026 (dự kiến).