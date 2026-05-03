Gyokeres tỏa sáng, Arsenal củng cố ngôi đầu và tạo áp lực lên Man City

Arsenal đã trình diễn một màn trình diễn áp đảo để đánh bại Fulham với tỷ số 3-0 trên sân nhà Emirates vào tối 2/5, qua đó củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách 6 điểm với Man City và cải thiện đáng kể hiệu số bàn thắng bại trong cuộc đua vô địch đầy kịch tính. Chiến thắng này cũng kéo dài chuỗi 33 trận bất bại của "Pháo thủ" trên sân nhà trước đối thủ cùng thành phố.

Ngay từ những phút đầu, Arsenal đã thể hiện sự hứng khởi và sớm cụ thể hóa ưu thế. Phút thứ 9, Bukayo Saka có pha đi bóng khéo léo vượt qua Raul Jimenez trước khi căng ngang chuẩn xác để Viktor Gyokeres dễ dàng đệm bóng mở tỷ số. Đội trưởng Saka tiếp tục là điểm sáng bên hành lang phải của Arsenal, trong khi Leandro Trossard cũng có cơ hội nhưng dứt điểm chệch khung thành.

Sức ép liên tục từ đội chủ nhà buộc thủ môn Bernd Leno của Fulham phải làm việc vất vả. Anh liên tiếp cản phá các cú đánh đầu của Gabriel Magalhaes và pha dứt điểm của Gyokeres. Saka sau đó sút bồi ra ngoài. Khán đài Emirates từng vỡ òa khi Riccardo Calafiori đánh đầu tung lưới đội khách7, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Tuy nhiên, Arsenal không phải chờ đợi lâu để nhân đôi cách biệt. Phút 40, vai trò được đảo ngược khi Saka đón đường chuyền của Gyokeres rồi dứt điểm quyết đoán vào góc gần, hạ gục Leno nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp một khép lại, Gyokeres tiếp tục tỏa sáng với pha đánh đầu sau đường kiến tạo của Trossard, đưa Arsenal dẫn trước 3-0 và chạm tay vào chiến thắng.

Sau giờ nghỉ, HLV Mikel Arteta thực hiện một số thay đổi, đưa Noni Madueke vào sân thay Saka. Fulham cũng có những nỗ lực đáng kể khi Jimenez thử vận may bằng cú sút táo bạo và Timothy Castagne có pha đánh đầu chệch hướng. Arsenal vẫn kiểm soát thế trận, và Leno thêm một lần từ chối hat-trick của Gyokeres.

HLV Arteta sau đó rút cả Gyokeres và Declan Rice ra nghỉ để giữ sức cho trận bán kết lượt về Champions League gặp Atletico Madrid cũng như giai đoạn nước rút tại giải quốc nội. Thủ môn David Raya của Arsenal chỉ phải làm việc đáng kể ở phút 73 trước cú dứt điểm của Castagne.

Trận đấu còn chứng kiến khoảnh khắc kém vui khi cựu cầu thủ Arsenal là Emile Smith Rowe rời sân vì chấn thương và nhận được những tràng pháo tay từ khán giả. Calafiori sau đó đưa bóng dội xà ngang sau pha đánh đầu bị Leno cản phá.

Sau thất bại trước Man City hai tuần trước, Arsenal nhanh chóng đáp trả bằng hai chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, xua tan hoài nghi về hàng công và tạm vươn lên dẫn đầu với cách biệt 6 điểm, dù Man City còn hai trận chưa đấu. Về phía Fulham, đây mới là thất bại thứ hai trong 6 vòng gần nhất, khiến họ đứng thứ 10 nhưng vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.