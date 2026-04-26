HLV Mikel Arteta chỉ trích trọng tài sau chiến thắng nhọc nhằn của Arsenal

"Tôi không bào chữa gì cả. Tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi không nói về chuyện này khi chúng tôi thua trận. Tôi chỉ nói điều này khi chúng tôi thắng.

Hôm nay lẽ ra phải có thẻ đỏ cho cầu thủ của Newcastle. Trận gặp Man City tuần trước cũng vậy, lẽ ra phải có thẻ đỏ và cục diện trận đấu đã khác", HLV Mikel Arteta tức giận bày tỏ về những phán quyết của trọng tài sau chiến thắng của Arsenal trước Newcastle với tỷ số 1-0 ở vòng 34 Premier League diễn ra trên sân Emirates rạng sáng 26/4 (giờ Việt Nam).

Tình huống mà HLV Arteta tin rằng Pope xứng đáng phải nhận thẻ đỏ thay vì chỉ thẻ vàng như quyết định của trọng tài (Ảnh: Getty).

Arsenal bước vào trận đấu với áp lực phải giành chiến thắng sau chuỗi trận sa sút và để mất lợi thế ngôi đầu vào tay Man City. Eberechi Eze khiến cả khán đài reo hò khi mở tỷ số ngay phút 9, khi tận dụng pha phạt góc ngắn được dàn xếp bài bản để dứt điểm hiểm hóc vào góc cao bên trái, sau đường kiến tạo của Kai Havertz.

Dù chịu nhiều áp lực sau đó nhưng Arsenal vẫn giữ được tỷ số 1-0 cho đến phút cuối, qua đó giành lại ngôi đầu và hơn đội nhì bảng Man City 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Dù vậy bày tỏ với truyền thông sau chiến thắng, HLV Mikel Arteta đã vô cùng tức giận khi Nick Pope chỉ nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ dự bị Viktor Gyokeres ở phút thứ 79. Sau khi xem lại VAR, quyết định của trọng tài Sam Barratt trên sân vẫn được giữ nguyên.

Điều này xảy ra một tuần sau khi Arsenal để thua sát nút Man City với tỷ số 1-2, trong đó Havertz bị Abdukodir Khusanov phạm lỗi khi tỷ số đang hòa. Trọng tài Anthony Taylor cho trận đấu tiếp tục.

HLV Arteta cho rằng cục diện trận đấu đã khác nếu như cầu thủ Man City hay Newcastle nhận thẻ đỏ trong hai trận đấu gần đây của Arsenal (Ảnh: Getty).

"Tôi phải khẳng định rằng, đó rõ ràng là một thẻ đỏ", HLV Arteta nói về pha phạm lỗi của Pope.

"Tôi đã xem lại tình huống đó 10 lần. Nếu bạn từng chơi bóng đá, đó chắc chắn là thẻ đỏ. Đây là lần thứ hai trong hai trận đấu liên tiếp, bởi vì trong trận gặp Man City, khi Kai Havertz băng lên và Khusanov phạm lỗi với cậu ấy ở tỷ số 1-1, thì đó là cơ hội để Arsenal giành chức vô địch. Đó phải là thẻ đỏ.

Đây cũng là trận đấu đang có tỷ số chênh lệch nhỏ. Hy vọng điều đó sẽ thay đổi. Mỗi người sẽ có ý kiến ​​riêng, và tôi ở đây để đưa ra ý kiến ​​của mình.

Tôi là người đã gắn bó với bóng đá lâu năm. Bạn có thể hỏi bất kỳ cầu thủ nào về tình huống này, bởi vì quỹ đạo của quả bóng, vị trí của nó, không có thủ môn nào ở đó cả. Nếu tình huống ngược lại xảy ra, đó sẽ là thẻ đỏ cho chúng tôi", HLV Mikel Arteta tuyên bố.

Đáng chú ý, cả Kai Havertz và Eberechi Eze đều phải rời sân vì chấn thương khiến người hâm mộ lo ngại cho khả năng cạnh tranh danh hiệu của Arsenal ở Champions League và Premier League. Tuy nhiên HLV Arteta cho biết còn quá sớm để xác định liệu hai cầu thủ này có đủ sức khỏe để tham gia trận bán kết lượt đi Champions League gặp Atletico Madrid vào ngày 30/4 tới đây hay không .

"Đó có lẽ chỉ là những chấn thương nhẹ ở cơ bắp. Chúng tôi không nghĩ nó sẽ quá nghiêm trọng. Chúng ta phải chờ xem liệu họ có thể ra sân vào giữa tuần hay không", HLV Arteta bày tỏ.