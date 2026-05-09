Man Utd chia điểm với Sunderland, cuộc đua top 3 chưa ngã ngũ

Trận hòa 0-0 giữa Man Utd và Sunderland ở vòng 36 Ngoại hạng Anh tối 9/5 khép lại mà không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn. Dù vậy, kết quả này cũng nối dài chuỗi 29 trận liên tiếp không thắng của “Mèo đen” trước các đội thuộc top 4 Ngoại hạng Anh.

Man Utd chia điểm trên sân của Sunderland (Ảnh: Getty).

Dù cả hai đội không còn nhiều mục tiêu trong giai đoạn cuối mùa, trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ khá cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sunderland nhập cuộc chủ động và tạo ra cơ hội đáng chú ý ngay phút thứ 10. Từ pha phối hợp một chạm đẹp mắt, Enzo Le Fee chọc khe để Noah Sadiki băng xuống đối mặt, nhưng thủ môn Senne Lammens đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Man Utd.

Giữa hiệp một, đội chủ nhà cho rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền khi cú sút của Le Fee chạm tay Amad Diallo trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Stuart Attwell cùng tổ VAR xác định không có lỗi trong tình huống này. Sunderland tiếp tục là đội chơi lấn lướt hơn với các cơ hội thuộc về Brian Brobbey và Sadiki.

Ở chiều ngược lại, cơ hội nguy hiểm nhất của Man Utd trong hiệp một đến từ pha đánh đầu vọt xà của Joshua Zirkzee sau đường tạt bóng của Matheus Cunha. Thế trận bế tắc của đội khách tiếp tục kéo dài sau giờ nghỉ, khi Cunha có pha dứt điểm thiếu chính xác trong tư thế thuận lợi.

Dorgu tranh bóng với Xhaka (Ảnh: Getty).

Sunderland sau đó liên tiếp tạo sức ép lên khung thành đội khách. Phút 63, Le Fee tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền thuận lợi cho Brobbey dứt điểm chìm bằng chân trái, nhưng Lammens thêm một lần cứu thua xuất sắc. Chỉ ít phút sau, Lutsharel Geertruida khiến CĐV Man Utd thót tim với cú sút dội cột dọc sau pha kiến tạo của Brobbey.

Trong những phút cuối, HLV Michael Carrick tung Bryan Mbeumo vào sân với hy vọng tạo đột biến và hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, tiền đạo người Cameroon gần như không để lại dấu ấn. Man Utd chỉ có đúng một cú sút trúng đích trong cả hiệp hai và tình huống đó cũng chỉ xuất hiện ở thời gian bù giờ từ cú dứt điểm của Cunha.

Dù không thể giành trọn 3 điểm, Man Utd vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua top 3 Ngoại hạng Anh khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu. Đội bóng của HLV Michael Carrick hiện hơn Liverpool 6 điểm và tạo khoảng cách 7 điểm với Aston Villa, dù thầy trò Unai Emery chưa thi đấu vòng 36. Trong khi đó, Sunderland gần như không còn cơ hội cạnh tranh vé dự cúp châu Âu mùa tới khi mới có 48 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.