Giải quần vợt US Open 2024 phát trực tiếp và duy nhất trên MyTV.

Tiếp nối giải quần vợt Wimbledon 2024 diễn ra vào tháng 7, cuối tháng 8, người hâm mộ có thể tiếp tục đón xem giải quần vợt Mỹ mở rộng - US Open 2024. Theo thông lệ hàng năm, US Open là giải Grand Slam thứ tư và cũng là giải đấu cuối cùng trong năm của làng banh nỉ.

Đây là giải quần vợt trên sân cứng được tổ chức hàng năm trong khoảng thời gian hai tuần tại Trung tâm quần vợt quốc gia Mỹ - USTA Billie Jean King ở Flushing Meadows, Queens, New York. US Open 2024 sẽ khởi tranh từ ngày 26/8 và kết thúc vào ngày 8/9. Đây là cơ hội để tay vợt trẻ Carlos Alcaraz khẳng định tài năng và tên tuổi của mình sau chức vô địch Wimbledon 2024 vừa qua.

Giai đoạn vòng loại của giải diễn ra từ ngày 19/8 đến ngày 22/8. Loạt trận đấu chính thức diễn ra từ ngày 26/8 và kết thúc vào ngày 8/9 với trận chung kết đơn nam, cũng là tâm điểm chú ý lớn nhất của US Open 2024.

Cách xem trực tiếp US Open 2024 ở Việt Nam

US Open 2024 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam với bản quyền thuộc về Truyền hình MyTV của Tập đoàn VNPT. Người hâm mộ có thể xem trọn vẹn và duy nhất giải đấu này trên 2 kênh thể thao độc quyền SPOTV và SPOTV2 của MyTV với đa nền tảng Smart TV, Smartphone, máy tính bảng (mytv.com.vn/tai-ve/) hoặc PC, Laptop (mytv.com.vn/).

Bỏ lỡ sự kiện trực tiếp, người hâm mộ vẫn có thể xem lại các giải đấu đã phát trên 2 kênh và xem highlights (video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt), tin tức trên chuyên mục SPOTV (mytv.com.vn/spotv/) của MyTV.

MyTV cung cấp các gói dịch vụ ưu đãi hấp dẫn đến người dùng.

Để phục vụ khán giả theo dõi US Open 2024, MyTV cung cấp các gói dịch vụ hấp dẫn

Gói cước SPOTV10 dành riêng cho thuê bao VinaPhone với giá 10.000 đồng cho trải nghiệm 24 giờ chất lượng. SPOTV10 cung cấp nhiều giải đấu đỉnh cao trên các chùm kênh thể thao chuyên biệt SPOTV, VTVcab như: Motor GP, WTT, BWF, Wimbledon, US Open; Golf The Masters, The Open, RSL, Premier League, Serie A, Bundesliga.... Cùng với đó là kho highlights, tin tức thể thao mới nhất.

Ngoài ra, gói cước này còn có ưu đãi 5Gb Data truy cập mạng và nhiều phút gọi nội mạng, ngoại mạng miễn phí. Để đăng ký gói SPOTV10, thuê bao VinaPhone soạn tin nhắn với cú pháp SPOTV10 gửi 900.

Gói cước Nâng cao Plus dành cho thuê bao di động của mọi nhà mạng tại Việt Nam. Khán giả có thể lựa chọn mua gói cước này theo ngày, tuần hoặc tháng. Đặc biệt, Nâng cao Plus đang có chính sách ưu đãi giảm giá 50% khi mua theo tháng, chỉ còn 32.500 đồng/tháng (giá gốc 65.000 đồng). Có gói cước này, khán giả có thể thưởng thức trọn vẹn US Open 2024 cũng như nhiều giải đấu quốc tế chỉ có trên chùm kênh SPOTV độc quyền của MyTV, khám phá kho giải trí chất lượng và còn được tặng kèm gói phim Galaxy Play cao cấp. Mua gói trực tiếp tại shop.mytv.vn/.

Bên cạnh sự kiện chính, MyTV còn mang đến cho người hâm mộ chuỗi các chương trình đồng hành với các khách mời có tiếng trong giới quần vợt như: cựu HLV trưởng đội tuyển quần vợt Việt Nam Trương Quang Vũ và VĐV Trịnh Linh Giang - Huy chương bạc đơn nam SEA Games 2021. Cùng với đó là các tin tức, highlights của giải đấu được cập nhật hàng ngày.

Lựa chọn đăng ký gói cước phù hợp với nhu cầu để không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào của giải quần vợt Mỹ mở rộng US Open 2024, cũng như trải nghiệm hàng loạt nội dung thể thao và giải trí hấp dẫn khác. Với các gói dịch vụ đa dạng và ưu đãi hấp dẫn, MyTV sẽ mang đến cho bạn những khoảnh khắc thể thao tuyệt vời và trải nghiệm xem phong phú. Liên hệ tổng đài miễn phí 18001166 để được tư vấn và hỗ trợ.

