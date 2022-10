Floyd Mayweather đàm phán hai trận chiến 1,5 tỷ USD với "gã điên" McGregor

Theo tiết lộ độc quyền của tờ The Sun, Floyd Mayweather, võ sĩ có biệt danh "Độc cô cầu bại" đang tổ chức đàm phán với tay đấm người Ireland Conor McGregor về hai trận đấu theo thể thức quyền anh và MMA (võ tổng hơp tự do).

Các trận đấu sẽ diễn ra ở Abu Dhabi và Saudi Arabia vào năm 2023 nếu hợp đồng được ký kết. Mayweather được xem là võ sĩ huyền thoại trong làng quyền Anh, nhưng tay đấm 45 tuổi sẽ có lần đầu tiên đấu theo luật MMA nếu đàm phán giữa hai bên thành công.

Đáng chú ý, hai trận đấu trên sẽ mang lại một số tiền kỷ lục cho hai tay đấm, có giá trị lên tới 1,5 tỷ USD (tương đương 1,3 tỷ bảng).

"Hai tay đấm đang muốn ký hợp đồng hai trận trị giá 1,5 tỷ đô la (1,3 tỷ bảng). Kế hoạch là một trận sẽ diễn ra ở Abu Dhabi và trận còn lại ở Saudi Arabia. Một trận sẽ theo luật quyền anh và một trận sẽ theo luật MMA. Ekip của Floyd và Conor đang đàm phán liên tục trong suốt tuần qua.

Nếu thỏa thuận được ký kết, Floyd sẵn sàng xóa bỏ thương hiệu TBE - The Best Ever - nếu anh không đánh bại Conor trong cả hai trận đấu. Điều đó sẽ được thêm vào hợp đồng.

Ngay bây giờ họ đang đàm phán để hai trận đấu sẽ được thực hiện vào năm 2023", tờ The Sun khẳng định.

Đáng chú ý vào năm 2017, Floyd Mayweather từng đánh bại McGregor sau mười hiệp đấu ở Las Vegas (Mỹ), trong một trận đấu có giá 500 triệu đô la (450 triệu bảng) và treo găng ngay sau đó.