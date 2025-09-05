Đương kim vô địch TPHCM thể hiện sức mạnh tại giải bóng đá nữ quốc gia

Trước đội bóng trẻ TPHCM 2, đội nữ TPHCM vẫn tung ra đội hình khá mạnh với nhiều gương mặt kỳ cựu như thủ môn Thu Em, trung vệ Chương Thị Kiều, tiền vệ Phan Thị Trang…

Đội nữ TPHCM tạm thời dẫn đầu bảng sau vòng đấu đầu tiên (Ảnh: VFF).

Đến phút 27, nhà ĐKVĐ có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Hồng Nhung đá bồi cận thành, ghi bàn mở tỷ số cho đội nữ TPHCM.

Bàn thắng ấy mang tính giải tỏa sức ép, giúp cho đội TPHCM chơi thoải mái hơn. Phút 42, Kim Yên tung cú sút xa đẹp mắt ghi bàn thắng thứ hai cho nhà ĐKVĐ. Một phút sau, Thu Thảo đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-0.

Trước khi hiệp một khép lại, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã có bàn thắng thứ 4 do công của Cù Thị Huỳnh Như.

Ngay đầu hiệp hai, đội nữ TPHCM tiếp tục dội cơn mưa bàn thắng vào lưới đội TPHCM 2, bằng cú sút rất đẹp mắt của Bảo Châu, để nâng tỷ số lên 5-0.

Phút 73, Hồng Nhung đánh đầu đưa bóng bật chân Thanh Ngân của đội nữ TPHCM 2 đi vào lưới, nâng tỷ số lên 6-0 cho đội TPHCM.

Chiến thắng đậm đà 7-0 được ấn định cho nhà ĐKVĐ ở phút 86 sau pha lập công của K’Thủa. Với trận thắng đậm này, đội nữ TPHCM vượt lên dẫn đầu bảng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - cúp Thái Sơn Bắc 2025. Họ có cùng điểm số với đội nữ Hà Nội, nhưng đội nữ TPHCM hơn ở hiệu số bàn thắng bại.