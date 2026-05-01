Tổng hợp Europa League: Nottingham Forest tạo địa chấn trước Aston Villa

Đoàn quân của HLV Vítor Pereira đang trải qua một mùa giải với hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Tại Premier League, họ chật vật trong cuộc chiến trụ hạng. Thế nhưng, khi bước ra đấu trường UEFA Europa League, đội bóng này lại thi đấu thăng hoa và góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất.

Nếu có thể nâng cao chiếc cúp vô địch nhưng không trụ lại Premier League, Nottingham Forest sẽ tạo nên một kỷ lục "vui buồn lẫn lộn", trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành vé dự UEFA Champions League trong khi lại đang thi đấu tại giải hạng Nhất Anh.

Trước giờ bóng lăn, Aston Villa được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí thứ 5 tại Premier League cùng kinh nghiệm dày dạn của HLV Unai Emery - người từng 4 lần đăng quang đấu trường này. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà đã giúp Nottingham Forest hóa giải hiệu quả các toan tính chiến thuật của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 71, khi Nottingham Forest được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo kỳ cựu Chris Wood không mắc sai lầm nào, ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho đội chủ nhà.

Đáng chú ý, đây đã là quả phạt đền thứ 7 mà Forest được hưởng tại UEFA Europa League mùa này - một kỷ lục chưa từng có kể từ khi giải đấu đổi tên vào mùa 2009/2010.

Thất bại này cũng đe dọa trực tiếp đến kỷ lục cá nhân của HLV Unai Emery. Trước đó, ông từng toàn thắng cả 5 lần góp mặt ở vòng bán kết UEFA Europa League khi dẫn dắt hai câu lạc bộ Sevilla và Villarreal.

Dù giành chiến thắng 1-0 và nâng chuỗi trận bất bại trên sân nhà trước Aston Villa lên con số 5, song Nottingham Forest vẫn cần hết sức thận trọng. Khoảng cách một bàn là quá mong manh, nhất là khi trận lượt về sẽ diễn ra tại Villa Park - nơi đội bóng của Unai Emery luôn thể hiện phong độ bùng nổ.

Ở một diễn biến khác, SC Braga đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để đánh bại SC Freiburg với tỷ số 2-1. Bàn thắng quý như vàng của Dorgeles Nene ở phút 90+2 mang về lợi thế lớn cho đại diện Bồ Đào Nha trước trận lượt về.

Theo lịch thi đấu, cả hai trận bán kết lượt về UEFA Europa League mùa 2025-26 sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 2h ngày 8/5.