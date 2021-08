Đội tuyển Việt Nam sẽ đối diện với thời tiết cực nóng tại Saudi Arabia

Dân trí Ở Saudi Arabia vẫn là mùa hè, nhiệt độ tại quốc gia Ả rập vẫn rất cao, nhất là ở các thành phố nằm sâu trong lục địa như Riyadh.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp đội tuyển Saudi Arabia vào rạng sáng ngày 3/9 tới đây, trên sân Mrsool Park tại Riyadh (Saudi Arabia).

Ở các khu vực khác, thường thì bước sang tháng 9, trời bắt đầu mùa thu, thời tiết sẽ dễ chịu, nhưng tại khu vực Trung Đông, cụ thể là tại Saudi Arabia, tháng 9 vẫn là tháng cao điểm của mùa hè.

Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đối diện với thời tiết rất khắc nghiệt trong những ngày tới đây, khi làm khách trên sân của Saudi Arabia, với các điều kiện tự nhiên không khác nhiều so với lúc đoàn quân của HLV Park Hang Seo đá vòng loại thứ hai tại UAE hồi tháng 6 vừa rồi.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đối diện với thời tiết rất nóng tại Saudi Arabia.

Theo trang khí tượng Saudi Arabia, thời điểm cao điểm nóng nhất ở thủ đô Riyadh hàng năm là khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9, trời hầu như không bao giờ có mưa trong những tháng này, với nhiệt độ rất cao, có khi lên đến 44 độ C.

Riêng trong tháng 9, báo cáo từ trang khí tượng Saudi Arabia cho thấy, nhiệt độ trong ngày thấp nhất vào lúc nửa đêm đạt 26 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất 40 độ C. Riêng nhiệt độ trung bình ngày dao động trong khoảng 33,2 độ C, còn số giờ nắng trong ngày lên đến 9 tiếng.

Nắng nóng, nhiệt độ cao chính là lý do mà Saudi Arabia (cùng với quốc gia láng giềng Qatar, đăng cai các trận đấu được tính là sân nhà của Australia và Trung Quốc) phải lùi giờ thi đấu từ 20h đến 21h địa phương (tức 1h sáng hôm sau theo giờ Việt Nam).

Sân Mrsool Park tại Riyadh (Saudi Arabia) không có hệ thống điều hòa nhiệt độ toàn sân như các sân vận động ở Qatar, nơi các đội Australia và Trung Quốc chọn làm sân nhà.

Thường thì FIFA không cho phép các trận đấu trong khuôn khổ các giải do FIFA tổ chức có giờ bóng lăn sau 20h, nhưng lần này Liên đoàn bóng đá thế giới phá lệ, để "giảm nhiệt" cho các trận đấu ở khu vực Trung Đông vào mùa Hè, mà đội tuyển Việt Nam chuẩn bị phải đối diện một lần nữa.

Một khó khăn khác mà đội bóng của HLV Park Hang Seo gặp phải, ở chỗ sân Mrsool Park (tại Riyadh), nơi diễn ra trận Saudi Arabia - Việt Nam vào rạng sáng 3/9, không có hệ thống điều hòa nhiệt độ như các sân bóng chuẩn bị đăng cai VCK World Cup 2022 ở Qatar.

Lý do mà Australia và Trung Quốc chọn sân Khalifa International tại Doha (Qatar) làm sân nhà để đá vòng loại thứ ba World Cup, là sân này có hệ thống điều hòa nhiệt độ, được quảng cáo có thể đảm bảo là nhiệt độ bên trong sân luôn thấp hơn bên ngoài sân khoảng 10 độ C, tránh cho các cầu thủ bị kiệt sức vì nóng.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên sân không có hệ thống điều hòa nhiệt độ như thế, nên phải nhanh chóng làm quen với thời tiết nắng nóng tại Saudi Arabia, để tránh bị "sốc" khi thi đấu với thời tiết không thuận lợi trên sân đối phương.

Lịch thi đấu hai lượt trận đầu tiên của bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thiện Nhân