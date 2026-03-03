Đội tuyển Việt Nam chốt sân thi đấu với Bangladesh

Theo đó, cuộc so tài này sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 26/3 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là trận đấu mang ý nghĩa tạo bước chạy đà cần thiết cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận tái đấu với đội tuyển Malaysia tại lượt trận cuối vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào ngày 21/3 tới. Việc lựa chọn sân vận động Hàng Đẫy, vốn là địa điểm quen thuộc với người hâm mộ Thủ đô, cũng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi về mặt sân bãi và không khí cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Đội tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 21/3 tới (Ảnh: VFF).

Theo tính toán về chuyên môn của Ban huấn luyện, đội khách Bangladesh được đánh giá là “quân xanh” phù hợp trong giai đoạn FIFA Days, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội kiểm nghiệm đội hình và duy trì nhịp độ thi đấu quốc tế.

Bangladesh với biệt danh “Những con hổ Bengal" vốn là đại diện quen thuộc của khu vực Nam Á và thường xuyên tham dự các giải đấu do AFC tổ chức. Trong thời gian gần đây, đội bóng này cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn. Hai trận gần nhất, Bangladesh hòa Nepal 2-2 ở trận giao hữu và đánh bại Ấn Độ 1-0 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trong đội hình Bangladesh, tiền vệ phòng ngự Hamza Choudhury là cầu thủ gây chú ý nhất khi đang thi đấu tại giải hạng Nhất Anh. Ngoài ra, Bangladesh cũng sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng, đang được thử sức ở môi trường nước ngoài.

Việc lựa chọn Bangladesh làm “quân xanh” được đánh giá phù hợp về chuyên môn, tạo điều kiện để HLV Kim Sang Sik "tổng duyệt" trước màn tái đấu Malaysia.