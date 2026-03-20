Đội tuyển Senegal đưa cúp vào doanh trại quân đội, thách thức lệnh thu hồi

Tại trận chung kết diễn ra trên đất Morocco ngày 19/1, tuyển Senegal đã đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 1-0 để chính thức đăng quang. Tuy nhiên, trận đấu đã bị gián đoạn bởi một tình huống hy hữu. HLV Pape Thiaw vì bất mãn với quyết định của trọng tài đã yêu cầu các học trò rời sân để phản đối.

HLV tuyển Senegal, Pape Thiaw cầm cúp vô địch AFCON 2025 tại một doanh trại quân đội (Nguồn: AsakyGRN).

Dù sau đó các cầu thủ Senegal đã quay trở lại hoàn thành trận đấu và nâng cao chức vô địch, nhưng CAF lại đưa ra một phán quyết gây sốc. Liên đoàn này cho rằng hành động rời sân của Senegal đồng nghĩa với việc "bỏ cuộc". Hệ quả là chiến thắng 1-0 bị hủy bỏ, Morocco được xử thắng 3-0 và trở thành nhà vô địch mới thông qua hình thức hồi tố.

Quyết định của CAF đã vấp phải sự phẫn nộ tột cùng từ phía người dân và chính thể Senegal. Thay vì chấp hành lệnh trả lại cúp, đội tuyển nước này đã có một bước đi "vô tiền khoáng hậu".

Theo tờ Topskills Sports UK, HLV Pape Thiaw cùng các thành viên đội bóng đã mang chiếc cúp vô địch châu Phi đến gửi tại một căn cứ quân sự an ninh mật.

Hiện tại, biểu tượng vinh quang của bóng đá châu Phi được các binh sĩ vũ trang bảo vệ nghiêm ngặt giữa doanh trại. Những hình ảnh rò rỉ cho thấy các binh lính được phép chụp ảnh cùng chiếc cúp như một cách khẳng định chủ quyền đối với phần thưởng mà họ cho là hoàn toàn chính đáng.

Đội tuyển Senegal bị tước chức vô địch châu Phi (Ảnh: Getty).

Đây được xem là động thái "cố thủ" mạnh mẽ nhất, gửi đi thông điệp: Senegal sẽ không đời nào trả lại chiếc cúp bằng xương bằng thịt.

Không dừng lại ở việc giữ cúp, Liên đoàn Bóng đá Senegal tuyên bố đang hoàn tất các thủ tục để kiện CAF lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Họ cho rằng phán quyết của CAF là mang tính áp đặt, thiếu công bằng và làm tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần thể thao.

Vụ việc này đang đẩy bóng đá châu Phi vào một tình thế hết sức trớ trêu. Một bên là tính nghiêm minh của luật lệ (theo cách hiểu của CAF), một bên là nỗ lực bảo vệ thành quả của các cầu thủ trên sân cỏ. Việc quân đội can thiệp vào chuyện giữ cúp càng khiến sự việc trở nên phức tạp và vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các tổ chức bóng đá đơn thuần.