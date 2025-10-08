Đội TPHCM chưa thể sớm lên ngôi tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025

Nếu thắng Than KSVN trong trận đấu diễn ra chiều nay, đội nữ TPHCM sẽ vô địch trước một vòng đấu.

Đội nữ TPHCM (áo vàng) chưa thể vô địch sớm tại giải bóng đá nữ VĐQG (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, trước một đối thủ quyết tâm thắng trận không kém như Than KSVN, để họ duy trì hy vọng lên ngôi, nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) TPHCM không thể hiện được sức mạnh.

Thậm chí, Than KSVN nắm thế chủ động trong 45 phút đầu tiên của trận đấu này. Tuy nhiên, lối chơi có kỷ luật cao của CLB bóng đá nữ TPHCM đã khiến cho Than KSVN tấn công bế tắc.

Không có bàn thắng nào được ghi trong trận đấu này, đôi bên chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 0-0.

Một đội nữa vẫn còn cơ hội đăng quang tại giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025, đó là Hà Nội. Nếu CLB bóng đá nữ Hà Nội thắng hai trận cuối cùng của họ tại giải năm nay, trong đó có trận đối đầu trực tiếp với đội nữ TPHCM ở lượt trận cuối cùng, đội nữ Hà Nội sẽ vô địch.

Riêng ở trận đấu còn lại diễn ra chiều nay, thuộc vòng 9, vòng đấu áp chót, Thái Nguyên T&T thắng đậm Phong Phú Hà Nam 3-0.