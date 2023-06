Đội nắng nóng, 8 đội bóng tham dự giải bóng đá Báo chí Miền Trung

Qua 8 lần tổ chức, các địa phương từng lần lượt đăng cai là Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thanh Hóa. Mỗi năm, giải càng tăng về quy mô và chất lượng, trở thành giải đấu có uy tín, được đánh giá cao trong hệ thống các giải bóng đá báo chí toàn quốc.

Các đại biểu về tham dự lễ khai mạc giải bóng đá Báo chí Miền Trung lần thứ 9.

Bên cạnh chuyên môn, giải cũng đã tạo ra những cuộc hội ngộ thường niên đầy ý nghĩa, góp phần tăng thêm tình đoàn kết, thân ái giữa các đồng nghiệp làm báo chí với nhau.

Ý nghĩa hơn nữa, mỗi năm, Ban tổ chức đều quyên góp từ thiện, ủng hộ những cảnh đời gặp khó khăn. Những ngôi nhà tình nghĩa được xây lên, những suất học bổng đến trường được trao, những đồng nghiệp kém may mắn được hỗ trợ kinh phí vượt khó..., tất cả đến từ tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ của các vận động viên, cổ động viên.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự lễ khai mạc bóng đá Báo chí Miền trung lần thứ 9.

Năm 2023, giải đấu được tổ chức tại Nghệ An. Giải năm nay quy tụ 8 đội bóng đến từ các cơ quan báo chí thuộc vùng Bắc Trung Bộ. 8 đội bóng này sẽ được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn 2 đội nhất, nhì vào thi đấu bán kết.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An chúc Giải Bóng đá Báo chí Miền Trung diễn ra thành công tốt đẹp. Người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức giải, cảm ơn Câu lạc bộ báo chí Nghệ An đã luôn đồng hành với các tầng lớp nhân dân, đồng hành với bà con Nghệ An.

Ban tổ chức Giải bóng đá Báo chí miền Trung quyết định trao món quà xây dựng nhà tình nghĩa cho một hộ nghèo với số tiền 50 triệu đồng cho tỉnh Nghệ An.

Bà Nguyễn Thị Minh Sinh khẳng định, giải đấu này không chỉ tăng cường sức khỏe, trao đổi nghiệp vụ đối với những người làm báo thuộc các cơ quan báo chí vùng Bắc Trung Bộ, mà còn lan tỏa, chia sẻ lòng yêu thương nhân ái đến biết bao hoàn cảnh khó khăn, vất vả.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 3/6-4/6, tại sân cỏ nhân tạo Trường dạy nghề số 1 Nghệ An.

Giải đấu năm nay có sự tham dự của 8 đội bóng với hơn 200 vận động viên.

Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng cờ cho các đội thi đấu.

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa cho các đội bóng tham dự giải.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng các đội bóng tham dự giải.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra hấp dẫn.