Văn Hậu cười tươi ngày tái xuất, hàng thủ tuyển Việt Nam thêm hy vọng

Chiều 24/3, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, duy trì cường độ chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới gặp Bangladesh và Malaysia.

Đáng chú ý, buổi tập hôm nay có sự góp mặt đầy đủ của 23 cầu thủ được triệu tập trong đợt hội quân lần này. Ở những buổi trước, đội tuyển thiếu vắng một số trụ cột thi đấu trong màu áo CLB Công an Hà Nội như Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh...

Đáng chú ý, buổi tập lần này đánh dấu sự trở lại trong màu áo đội tuyển quốc gia của Đoàn Văn Hậu và Đình Trọng, hai cái tên từng là trụ cột nhưng đã vắng mặt trong thời gian dài vì điều trị chấn thương và chưa có được phong độ tốt nhất.

Đình Trọng chia sẻ: “Khi biết mình có tên trong danh sách, tôi thực sự rất vui và háo hức, bởi đã rất lâu rồi mới được trở lại tuyển Việt Nam. Cảm giác khoác lại màu áo đội tuyển quốc gia sau nhiều năm thật sự rất hạnh phúc. Gia đình là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua chấn thương, và ngay khi danh sách được công bố, tôi đã chia sẻ niềm vui này với người thân".

Đoàn Văn Hậu xuất hiện trên sân tập với nụ cười rạng rỡ khi hội quân cùng các đồng đội trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Lần gần nhất hậu vệ này góp mặt ở đội tuyển đã cách đây gần 3 năm (2023).

Các cầu thủ bước vào buổi tập bằng những bài khởi động quen thuộc, tạo không khí hứng khởi trước khi bước vào phần tập luyện chính.

Nhóm cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội được bố trí tập riêng nhằm đảm bảo thể trạng, do vừa trở lại sau trận đấu bù V-League trước đó.

Hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này không chỉ ghi nhận sự trở lại đáng chú ý của Văn Hậu, mà còn mang đến nhiều kỳ vọng bởi những cái tên như Quang Vinh, Việt Anh và Đình Trọng.

Tiền đạo Xuân Son trong buổi tập hôm nay đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội, sau hai buổi trước đó phải tập theo giáo án riêng.

Hoàng Hên cũng cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm trong đợt tập trung lần này, khi lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 21/3 và sẽ có trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3, trước khi bước vào màn tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.