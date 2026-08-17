Đình Bắc khen Quang Hải, cảnh báo đội tuyển Việt Nam

Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam hạ gục chủ nhà Malaysia

Tối 16/8, đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách Kuala Lumpur, trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có lợi thế rất lớn trước trận tái đấu tại Mỹ Đình, lúc 20h ngày 19/8.

Đánh giá về trận lượt đi, Đình Bắc thừa nhận đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, nhưng điều quan trọng là toàn đội đã giành chiến thắng. Tiền đạo CLB Công an Hà Nội cũng đưa ra lời cảnh báo với đội tuyển Việt Nam trước trận lượt về.

“Malaysia chơi tốt ở trận đấu này, gây ra nhiều khó khăn với chúng tôi. Nhưng đội tuyển Việt Nam đã phân tích kỹ đối thủ và hóa giải được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm của họ”, Đình Bắc cho biết.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc mong đội tuyển Việt Nam duy trì sự tập trung (Ảnh: VFF).

Đình Bắc nhấn mạnh toàn đội vẫn phải duy trì sự tập trung tối đa ở trận lượt về, anh nói: “Dù đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 trên sân khách, nhưng chúng tôi vẫn không thể chủ quan và phải duy trì sự tập trung ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Hy vọng người hâm mộ sẽ phủ kín sân Mỹ Đình, tạo động lực cho đội tuyển Việt Nam thi đấu trận lượt về thật tốt trước Malaysia”.

Ở trận bán kết lượt đi, Đình Bắc dù thi đấu rất cố gắng nhưng anh không thể có bàn thắng cho riêng mình. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam lỡ cơ hội nâng thêm số bàn thắng để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới ở ASEAN Cup 2026.

“Tôi không nghĩ nhiều về mục tiêu cá nhân, chỉ cần đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Toàn đội chiến thắng ở lượt đi sẽ tạo đà hưng phấn khi quay trở lại Mỹ Đình”, Đình Bắc khẳng định.

Trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia, Quang Hải sau khi vào sân ở hiệp 2 đã ghi dấu ấn với đường chuyền mang về bàn thắng, sau khi cầu thủ Malaysia có tác động làm đổi hướng trái bóng.

Đình Bắc khẳng định Quang Hải vẫn là cầu thủ lớn, xứng đáng nhận được sự khen ngợi, động viên. Tiền đạo CLB Công an Hà Nội hy vọng đàn anh có thể ghi bàn ở những trận đấu tiếp theo.

“Thật sự, công của anh Quang Hải ở bàn thắng đó rất lớn. Với những gì đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam, Quang Hải không xứng đáng nhận những lời chỉ trích như thế.

Anh ấy vẫn là một cầu thủ lớn, có tầm ảnh hưởng lớn trong đội tuyển. Hy vọng những trận đấu tới, tôi sẽ được chứng kiến nhiều hơn bàn thắng của anh Quang Hải”, Đình Bắc chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn vào chung kết (Ảnh: VFF).

Sáng 17/8, đội tuyển Việt Nam từ Malaysia lên đường về nước, dự kiến đặt chân tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 14h40. Thầy trò HLV Kim Sang Sik nhanh chóng hồi phục thể lực, chuẩn bị kỹ cho trận bán kết lượt về với Malaysia.

“Đội tuyển Việt Nam gặp một số vấn đề trong triển khai chiến thuật ở trận lượt đi. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ để chuẩn bị cho trận đấu trên sân nhà sắp tới, đồng thời Ban huấn luyện giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục thể lực hướng tới lượt về với Malaysia”, HLV Kim Sang Sik cho biết.