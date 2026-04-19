Đình Bắc ghi bàn ngày CLB CAHN thắng đậm, Thể Công Viettel giành 3 điểm

Dù thi đấu trên sân Gò Đậu (TPHCM) của đối phương, nhưng CLB CAHN vẫn được đánh giá cao hơn hẳn CLB Công an TPHCM.

Đội khách mở tỷ số ở phút 20. Trong pha bóng này, hậu vệ CLB Công an TPHCM phá bóng đến ngay vị trí của Lê Văn Đô, đang đứng chính diện khung thành đội chủ nhà. Lê Văn Đô sút bóng dội chân hậu vệ CLB Công an TPHCM, trước khi bay qua đầu thủ môn Patrik Lê Giang vào lưới. CLB CAHN có bàn dẫn trước 1-0.

Ở đầu sân bên kia, tình huống nguy hiểm nhất mà CLB Công an TPHCM tạo ra trong hiệp một, chính là pha đánh đầu dội xà ngang của Tiến Linh.

Sau đó không lâu, CLB CAHN trả lời cũng bằng một tình huống dứt điểm trúng xà ngang. Quang Hải sút phạt từ khoảng 20m đưa bóng qua hàng rào đội chủ nhà, làm bó tay thủ môn Patrik Lê Giang, nhưng bóng dội trúng khung thành.

Sang hiệp hai, CLB CAHN vẫn tấn công rất mạnh. Họ có bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 81. Ngoại binh Stefan Mauk ngoặt bóng loại 2 hậu vệ CLB Công an TPHCM, loại luôn thủ môn Patrik Lê Giang, trước khi anh chuyền bóng cho Rogerio Alves đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Chưa dừng lại tại đây, phút 86, CLB CAHN có bàn thắng thứ 3. Trong tình huống này, Minh Phúc tăng tốc vượt qua hàng thủ của CLB CA TPHCM, anh chuyền bóng dọn cỗ cho Đình Bắc, trước khi Đình Bắc dứt điểm từ cự ly gần, ấn định chiến thắng 3-0 cho CLB CAHN.

Chiến thắng này giúp cho thầy và trò của HLV Mano Polking có 48 điểm sau 19 vòng đấu ở LPBank V-League 2025-2026. Họ đã tiến đến rất gần với ngôi vô địch.

Ở trận đấu diễn ra muộn nhất vòng 19 diễn ra tối nay (19/4), Thể Công Viettel thắng sát nút Hoàng Anh Gia Lai 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này được ghi ở phút 73, do công của Wesley Nata bên phía Thể Công Viettel, sau một pha đánh đầu.

Thể Công Viettel hiện có 41 điểm, kém đội đầu bảng là CLB CAHN 7 điểm, trong khi giải còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc.