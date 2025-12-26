Dấu ấn đội tuyển điền kinh Việt Nam ở SEA Games 33

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12 tại Thái Lan. Môn điền kinh thi đấu 47 nội dung và về nhất toàn đoàn là chủ nhà Thái Lan với 13 HCV, 13 HCB, 4 HCĐ, đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai với 12 HCV, 12 HCB, 11 HCĐ. Thành tích này giúp điền kinh hoàn thành chỉ tiêu mà đoàn thể thao Việt Nam giao trước ngày lên đường dự đại hội là giành 12-14 HCV.

Với 12 HCV/87 HCV, chiếm 13,8% tổng số HCV của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, điền kinh đã đóng góp quan trọng vào thành công chung của thể thao Việt Nam tại đại hội. Trong tổng số 12 HCV của môn điền kinh, các VĐV nữ giành được 10 HCV, chiếm 83,3%. Các VĐV nam giành được 2 HCV, chiếm 16,7%.

Nguyễn Thị Oanh và các đồng đội ở đội tuyển điền kinh thi đấu xuất sắc ở SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

VĐV Nguyễn Thị Oanh vẫn tiếp tục khẳng định là ngôi sao số một của điền kinh Việt Nam và Đông Nam Á khi giành 3 HCV SEA Games 33 ở các nội dung: 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m. Với tổng cộng 15 HCV giành được trong lịch sử tham dự SEA Games, Nguyễn Thị Oanh là một trong ba VĐV điền kinh vĩ đại nhất lịch sử Đông Nam Á.

Ngoài ra, điền kinh đã giới thiệu một loạt gương mặt trẻ, đầy triển vọng tại SEA Games 33 như: Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao), Lê Thị Cẩm Tú (200m), Nguyễn Khánh Linh (1.500m), Lê Thị Tuyết (10.000m), Hà Thị Thúy Hằng (nhảy xa), Hồ Trọng Mạnh Hùng (nhảy ba bước), Tạ Ngọc Tưởng (400m).

Đây là các VĐV trẻ có thể lực, thể hình tốt, có khả năng tranh chấp huy chương ở tầm châu Á trong thời gian tới. Ngoài ra, các VĐV điền kinh Việt Nam cũng đã phá 2 kỷ lục SEA Games ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam nữ và tiếp sức 4x400m nam.

Nhằm kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể đội tuyển điền kinh hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra tại SEA Games 33, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với các nhà tài trợ đã thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển. Buổi lễ diễn ra trang trọng chiều 26/12 tại Hà Nội, với sự có mặt của đông đủ các VĐV, HLV dự đại hội.