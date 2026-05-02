Cựu sao U23 Việt Nam chịu cái kết đắng khi tái hiện cú húc đầu của Zidane

Ở trận đấu tại vòng 21 V-League vào tối 1/5 trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, chiến thắng của đội bóng thủ đô lại bị lu mờ bởi hành vi phi thể thao của hậu vệ Vũ Tiến Long.

Vũ Tiến Long húc đầu vào ngực của Đỗ Phi Long (Ảnh chụp màn hình).

Tình huống xảy ra ở phút 90+4, khi thủ thành Quan Văn Chuẩn của CLB Hà Nội chuẩn bị phát bóng lên. Sau khi có lời qua tiếng lại, Vũ Tiến Long đã có hành vi húc đầu vào ngực Đỗ Phi Long bên phía Đà Nẵng.

Trung vệ nhập tịch gốc Brazil (với tên khai sinh là Gustavo Sant'Ana Santos) đã ngã ra sân. Sau đó, anh đứng dậy và đề nghị trọng tài Hoàng Thanh Bình tham khảo VAR.

Sau khi tham khảo ý kiến của các trợ lý và đồng thời trực tiếp xem lại video, trọng tài Thanh Bình đã truất quyền thi đấu với Vũ Tiến Long. Điều đáng nói, hậu vệ này mới được tung vào sân ở phút 85 thay thế Hùng Dũng.

Pha húc đầu của Vũ Tiến Long khiến nhiều người liên tưởng tới cú “thiết đầu công” nổi tiếng của Zidane vào ngực của Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006 giữa hai đội tuyển Pháp và Italy.

Vũ Tiến Long từng ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc trong màu áo U23 Việt Nam (Ảnh: Duy Hiếu).

Vũ Tiến Long sinh năm 2002. Cầu thủ này từng thi đấu nổi bật ở các đội trẻ của Việt Nam như U17, U19 hay U23 Việt Nam. Dấu ấn nổi bật nhất của Tiến Long khi ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam hòa 1-1 ở vòng bảng giải U23 châu Á 2022.

Trước Vũ Tiến Long, cầu thủ Đức Anh của Đà Nẵng cũng phải nhận thẻ đỏ ở phút 70 sau tình huống giẫm chân vào ngực của Daniel Passira. Trọng tài Thanh Bình cũng xem lại VAR trong tình huống này và xác định hành vi của Đức Anh là cố ý.

Ở trận đấu này, CLB Hà Nội sớm khai thông thế bế tắc ngay phút thứ 3 nhờ cú đánh đầu của Anh Tiệp. Sau đó, Đà Nẵng có bàn gỡ hòa với pha lập công của Milan Makaric. Tới phút 45, Xuân Mạnh đã giúp CLB thủ đô vượt lên dẫn trước 2-1. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Với kết quả này, CLB Hà Nội tạm thời vươn lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 39 điểm, kém đội thứ hai là Thể Công Viettel 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Đà Nẵng chôn chân ở vị trí áp chót, kém nhóm an toàn 6 điểm.