C.Ronaldo lập kỷ lục "khủng" sau khi ghi "bàn thắng vàng" cho Man Utd

Dân trí Với bàn thắng vào lưới Atalanta, C.Ronaldo đã lập kỷ lục ghi bàn vào lưới nhiều đội bóng nhất trong lịch sử Champions League.

Đêm qua, Man Utd đã lội ngược dòng đáng kinh ngạc để giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Atalanta dù bị dẫn trước 0-2 sau khi hiệp 1 kết thúc. Trong đó, C.Ronaldo chính là người đã thực hiện cú đánh đầu để ghi bàn thắng quyết định cho Quỷ đỏ.

C.Ronaldo ghi bàn quyết định giúp Man Utd vượt qua Atalanta.

Siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục cho thấy tầm quan trọng khi trở về Man Utd. Cầu thủ này đã ghi bàn trong cả 3 trận đấu ở Champions League. Ở vòng đấu trước, CR7 cũng "nổ súng" ở phút bù giờ cuối cùng để giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng trước Villarreal.

Theo thống kê, đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, siêu sao số 7 đã ghi bàn trong 3 trận đấu đầu tiên ở Champions League cho Man Utd. Trước đó, anh đã làm được điều tương tự vào năm 2007.

Điều quan trọng hơn, tiền đạo sinh năm 1985 còn lập một kỷ lục sau trận đấu. Theo đó, với việc ghi bàn vào lưới Atalanta, CR7 đã lập công vào lưới 38 đội bóng khác nhau ở Champions League. Chưa cầu thủ nào làm được điều này.

C.Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn vào lưới 38 đội bóng khác nhau ở Champions League.

Có điều ít ai biết rằng trận đấu với Atalanta chính là lần thứ 300 mà tiền đạo người Bồ Đào Nha ra sân cho Man Utd. Anh là cầu thủ thứ 60 trong lịch sử đội bóng chạm được cột mốc này.

Sau khi tỏa sáng giúp Man Utd chiến thắng, C.Ronaldo đã nhận được sự ủng hộ lớn từ những người hâm mộ trên khán đài sân Old Trafford. Thậm chí, sau trận đấu, một cổ động viên quá khích đã nhảy vào sân và chạy thật nhanh về phía C.Ronaldo. Người này đã túm áo của siêu sao người Bồ Đào Nha, khiến cho cầu thủ này hoảng hốt.

Rất may, những nhân viên an ninh đã can thiệp kịp thời để kéo người hâm mộ cuồng nhiệt này ra khỏi sân. Bản thân C.Ronaldo cũng nở nụ cười tươi sau khi trấn tĩnh lại vì bị "tấn công" bất ngờ.

CĐV quá khích vào sân kéo áo của C.Ronaldo.

Sau trận đấu, C.Ronaldo phát đi thông điệp mạnh mẽ. Cầu thủ này chia sẻ: "Đúng vậy! Nhà hát của những giấc mơ luôn rực lửa! Chúng tôi luôn chiến đấu. Chúng tôi là Man Utd và chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc! Đây là thánh địa Old Trafford".

H.Long