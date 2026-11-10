C.Ronaldo đã ghi 985 bàn thắng trong sự nghiệp và tiến gần tới cột mốc 1.000 bàn thắng. Nhưng giờ đây, nhiều người đã đưa ra dự đoán về tương lai của siêu sao số 7 sau khi giải nghệ. Mới đây, CR7 đã tuyên bố từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha.

Michael Clegg từng làm việc ở Man Utd từ năm 2000 đến năm 2011 (Ảnh: Man Utd).

Cựu HLV thể lực của Man Utd, Michael Clegg, người từng có thời gian làm việc với C.Ronaldo, cho rằng siêu sao số 7 có thể trở thành HLV trưởng của “Quỷ đỏ” hay thậm chí là chủ sở hữu của đội bóng sau khi giải nghệ.

Chia sẻ trên tờ Manchester Evening News, ông Michael Clegg cho biết: “Tôi nghĩ rằng C.Ronaldo muốn thử sức trong vai trò HLV trưởng. Cậu ấy từng làm việc với nhiều HLV trong suốt sự nghiệp và hiểu rõ những người giỏi và cả những người kém chuyên môn.

C.Ronaldo là người có tư duy cởi mở, biết lắng nghe và hiểu rõ bản thân cũng như những gì diễn ra xung quanh. Tôi nghĩ rằng CR7 rất muốn trở thành HLV hoặc chủ sở hữu của Man Utd”.

Cựu HLV thể lực của Man Utd nhấn mạnh rằng C.Ronaldo đã lên kế hoạch cho từng bước đi trong sự nghiệp của mình. Ông nói thêm: “CR7 không ngồi chờ mọi chuyện xảy ra. Cầu thủ này đã có kế hoạch chuyển tới Real Madrid từ khi mọi người nghĩ rằng cậu ấy gắn bó lâu dài với Man Utd. C.Ronaldo âm thầm học hỏi và hoàn thiện mình. Đó là cách cậu ấy tiếp cận mọi chuyện. Thực sự rất khó đoán được cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu”.

Ông Michael Clegg nhấn mạnh rằng dù bất kỳ điều gì xảy ra C.Ronaldo luôn dành tình yêu cho Man Utd và rất muốn trở lại Old Trafford trong vai trò khác.

C.Ronaldo được cho rằng sẽ trở lại Man Utd để sắm vai HLV trưởng hoặc chủ sở hữu đội bóng (Ảnh: Imago).

Vị cựu trợ lý ở Man Utd khen ngợi sự bền bỉ của C.Ronaldo và bác bỏ ý kiến cho rằng cầu thủ này luôn đặt cái tôi lên trên tập thể. Ông tiếp tục nói: “Tôi không nghĩ rằng CR7 tự cao tự đại tới mức lúc nào cũng cho rằng mình là người giỏi nhất. Dựa trên sự hiểu biết về tình hình, C.Ronaldo biết rõ khi nào cần thể hiện mình là người giỏi nhất và khi nào chấp nhận lùi lại phía sau.

Những ngôi sao hàng đầu thế giới thường giải nghệ từ năm 33 tuổi đến 35 tuổi. Nhưng giờ đây, C.Ronaldo đã ngoài 40 tuổi. Cậu ấy hiểu rằng một ngày nào đó sẽ phải dừng lại. Nhưng tôi tin rằng CR7 đã chuẩn bị sẵn cho thời điểm ấy”.

Michael Clegg vẫn nhớ như in ngày đầu làm việc với C.Ronaldo, khi cầu thủ này mới 18 tuổi và mới chuyển đến Man Utd. Ngay khi bước vào phòng tập, CR7 đã đặt mục tiêu vượt qua Ryan Giggs, huyền thoại sống ở Old Trafford.

Ông nói: “Cậu ấy biết rằng Giggs là người dành nhiều thời gian nhất ở trong phòng tập gym. C.Ronaldo muốn lấy Giggs làm hình mẫu rồi sau đó vượt qua đàn anh”.