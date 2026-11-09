“C.Ronaldo đã lựa chọn thời điểm phù hợp để nói lời chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh ấy đã thể hiện sự khôn ngoan, khiêm nhường và phẩm giá, qua đó chiếm được cảm tình của người dân Bồ Đào Nha.

Tôi biết rằng trong một số bài viết trước đây, tôi đã có những lời lẽ khá gay gắt, thậm chí có phần nặng nề với C.Ronaldo. Vì vậy, tôi muốn gửi lời xin lỗi CR7 nếu đã có những lời nói vượt quá giới hạn”, nhà báo Nuno Saraiva mở đầu bài đăng của mình trên mạng xã hội sau khi C.Ronaldo từ giã đội tuyển quốc gia.

Nhà báo Nuno Saraiva bị chỉ trích vì nhiều lần chê bai C.Ronaldo quá nặng lời (Ảnh: Getty).

Nhà báo Nuno Saraiva tiếp tục bày tỏ: “C.Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá Bồ Đào Nha và châu Âu. Không ai nghi ngờ rằng anh ấy đồng thời là một trong những vận động viên vĩ đại nhất mà thể thao thế giới sản sinh ra.

Đồng thời, CR7 còn là đại sứ, biểu tượng có sức ảnh hưởng lớn nhất của Bồ Đào Nha trên toàn cầu. Không ai đóng góp nhiều hơn C.Ronaldo trong việc nâng tầm thương hiệu quốc gia và khơi dậy niềm tự hào dân tộc của Bồ Đào Nha. Tất cả những điều đó đều vô giá”.

Theo nhà báo của tờ A Bola, C.Ronaldo đã trải qua nỗi đau lớn khi nói lời chia tay đội tuyển quốc gia và trao lại áo số 7 mà mình yêu quý. “Điều còn lại với C.Ronaldo là khoảng trống khi phải ngồi trên khán đài, dõi theo hành trình tiếp tục được viết nên bởi những người khác. Đó là hành trình từng là sứ mệnh quan trọng nhất trong cuộc đời anh”, nhà báo Nuno Saraiva viết tiếp.

C.Ronaldo là biểu tượng có tính toàn cầu của Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Cuối cùng, ông nói lời cảm ơn với C.Ronaldo: “Hãy nhớ lại và tôn vinh những thành tựu vô giá của C.Ronaldo, những bài học truyền cảm hứng của anh ấy cho các thế hệ mai sau. Tôi yêu cầu đội tuyển Bồ Đào Nha tổ chức một buổi chia tay đội tuyển quốc gia xứng đáng cho CR7. Đó là điều chúng ta nợ anh và cũng là những gì anh xứng đáng được nhận.

Cảm ơn C.Ronaldo! Thật vinh dự khi được chứng kiến anh khoác lên mình chiếc áo số 7 của đội tuyển Bồ Đào Nha và biết bao lần cảm nhận niềm hạnh phúc, nguồn cảm hứng mà anh mang lại. Ít nhất đối với riêng tôi, anh sẽ không bao giờ bị lãng quên”.