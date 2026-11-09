Sau khi C.Ronaldo tuyên bố từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha vào ngày 5/11, nhiều ngôi sao lớn của bóng đá thế giới đã nói lời tri ân với siêu sao số 7. Tuy nhiên, theo tờ Nova Gente, có ba cầu thủ Bồ Đào Nha là Nuno Mendes, Vitinha và Joao Neves vẫn giữ sự im lặng.

Ba cầu thủ PSG được cho là không tri ân C.Ronaldo (Ảnh: X).

Đáng chú ý, ba cầu thủ này đều thuộc biên chế của Paris Saint Germain (PSG). Điều đó khiến tờ Nova Gente đặt ra câu hỏi nhóm cầu thủ này có mâu thuẫn với C.Ronaldo hay không.

Theo tìm hiểu, C.Ronaldo không theo dõi ba cầu thủ này trên mạng xã hội. Ở chiều ngược lại, Vitinha và Joao Neves theo dõi CR7. Trường hợp của Nuno Mendes đặc biệt được truyền thông Bồ Đào Nha chú ý. Ngoài việc không công khai tri ân C.Ronaldo, cầu thủ này còn không theo dõi đàn anh trên mạng xã hội (nhưng lại theo dõi Messi).

Sau khi siêu sao số 7 nói lời chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha. Vitinha và Joao Neves đều đã ấn nút “Thích”. Vitinha còn để lại bình luận với nội dung Obrigado (tạm dịch là Cảm ơn).

Ngược dòng thời gian, người hâm mộ thấy mối quan hệ của C.Ronaldo và Joao Neves khá phức tạp. Trong cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng 4, Joao Neves đã được yêu cầu lựa chọn cầu thủ hay nhất giải Saudi Arabia. Cầu thủ này đã đưa ra câu trả lời là Joao Felix, chứ không phải C.Ronaldo.

Điều đáng nói, khi được hỏi về cầu thủ xuất sắc nhất tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), Neves không ngần ngại lựa chọn Lionel Messi. Thậm chí, tiền vệ sinh năm 2004 đã tự lựa chọn mình là gương mặt nổi bật nhất đội tuyển Bồ Đào Nha.

Joao Neves từng có nhiều phát ngôn "đụng chạm" về C.Ronaldo trong quá khứ (Ảnh: Getty).

Ở World Cup 2026, Joao Neves cũng khiến nhiều cổ động viên Bồ Đào Nha không hài lòng khi tuyên bố: “Chúng tôi hiểu rằng Cristiano đã làm được gì cho đội bóng. Nhưng hiện tại, anh ấy không khác gì chúng tôi. Anh ấy cũng chỉ là thành viên của tập thể như nhiều cầu thủ khác”. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Joao Neves là kẻ vô ơn.

Ngoài ra, sau khi C.Ronaldo tự ý rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 10, Nuno Mendes từng đưa ra phát ngôn gây sốc: “Dù là Cristiano hay bất kỳ cầu thủ nào khác đang vắng mặt, tất cả đều luôn được chào đón trở lại đội tuyển quốc gia”. Hàm ý của câu nói đó cho thấy C.Ronaldo không phải là ngoại lệ của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Vitinha cũng đưa ra ý kiến về vụ việc này: “Sự việc của C.Ronaldo (tự ý rời đội tuyển) không làm cả đội bị phân tâm. Chúng tôi đã cố gắng tập trung vào trận đấu và hoàn thành mục tiêu đó".