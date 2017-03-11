Công Phượng nhạt nhòa, HA Gia Lai thua Khánh Hoà trên sân nhà

Sau 2 mùa bóng liên tiếp gặp kết quả không tốt trước HA Gia Lai trên sân Pleiku, chiều nay (11/3), Khánh Hoà đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn khi đối đầu với đội bóng phố núi. HLV Võ Đình Tân của đội bóng phố biển dường như đã đọc thấu bài của HA Gia Lai, giúp cho Khánh Hoà hoá giải hoàn toàn lối chơi của Gỗ.

Chơi trên sân đối phương, Khánh Hoà chủ động nhường sân và nhường quyền kiểm soát bóng cho HA Gia Lai. Dù vậy, dù giữ bóng rất nhiều, nhưng Công Phượng và các đồng đội không hề hiệu quả trong khâu tấn công.

Không những Công Phượng không thể thực hiện các pha đi bóng sở trường vì bị khoá chặt, các mũi nhọn tấn công khác của Gỗ như Văn Toàn và Minh Vương cũng thường phải hoạt động trong thế xoay lưng về phía khung thành đối phương, khiến họ gần như mất tác dụng.

HA Gia Lai (áo trắng) thua trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà

Đấy chính là lý do mà cho dù HA Gia Lai giành quyền kiểm soát bóng, nhưng Khánh Hoà mới là đội kiểm soát thế trận. Chính Khánh Hoà buộc Gỗ phải chơi theo cách mà đội bóng phố biển đã chọn sẵn.

Phút 42, Duy Thanh bên phía Khánh Hoà có đường chuyền tinh tế loại toàn bộ hàng thủ HA Gia Lai, nhưng tiếc cho đội khách là Lâm Ti Phông lại dứt điểm ra ngoài từ tư thế thuận lợi.

Dù vậy, đội bóng của HLV Võ Đình Tân cũng không phải đợi quá lâu để có bàn mở tỷ số. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Duy Thanh có cú sút quyết đoán, đánh bại thủ môn Phạm Văn Tiến của HA Gia Lai, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Khánh Hoà.

Thua trước, HA Gia Lai càng cố đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2. Nhưng họ càng dâng cao thì càng dễ rơi vào bẫy phòng ngự phản công của Khánh Hoà.

Và từ một pha phản công chớp nhoáng như thế, đội khách có bàn thắng thứ 2 trong trận. Phút 51, Lâm Ti Phông dùng đầu chuyền bóng cho Quốc Chi đá nối cực căng, làm tung nóc lưới khung thành thủ môn Phạm Văn Tiến, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Khánh Hoà.

Những phút còn lại, HA Gia Lai cố gắng dồn bóng cho bộ ba tuyển thủ quốc gia Văn Thanh, Văn Toàn và Công Phượng, nhưng bộ ba này gần như mất hút trước hàng thủ được tổ chức tốt và chơi có chiều sâu của đội bóng phố biển.

Thua 0-2, HA Gia Lai có thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân nhà. Ngược lại, trận thắng Gỗ ngay tại Pleiku giúp cho Khánh Hoà vọt lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng, với 15 điểm, kém đội đầu bảng Thanh Hoá 2 điểm.

Kim Điền