Cơ thủ Trần Đức Minh: "Tôi vô địch World Cup nhờ... may mắn"

Không phải Trần Quyết Chiến, cũng không phải Bao Phương Vinh (những tay cơ nổi tiếng trong làng billiards carom 3 băng của Việt Nam ở thời điểm hiện tại), chức vô địch World Cup billiards carom 3 băng diễn ra tại TPHCM hồi tháng 5 bất ngờ thuộc về tay cơ 43 tuổi Trần Đức Minh.

Chiến thắng trên trở thành dấu mốc lịch sử quan trọng đối với tay cơ Trần Đức Minh, khi anh lần đầu chinh phục ngôi vô địch World Cup. Đồng thời, việc đánh bại tay cơ số 4 thế giới Kim Tae Jun ở trận chung kết giúp anh trở thành cơ thủ thứ hai trong làng billiards carom Việt Nam bước lên ngôi vị cao nhất của giải đấu này (sau cơ thủ Trần Quyết Chiến).

Ở thời điểm diễn ra trận chung kết World Cup carom 3 băng, tay cơ Đồng Nai chỉ xếp hạng 250 trong bảng hạt giống World Cup và vị trí 451 thế giới. Chính vì vậy, tay cơ người Hàn Quốc Kim Tae Jun cũng không thể ngờ một cơ thủ gần như vô danh với quốc tế lại khiến anh bỏ lỡ cơ hội vô địch.

Cơ thủ Trần Đức Minh lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh để đăng quang chức vô địch World Cup billiards carom 3 băng diễn ra tại TP.HCM hồi cuối tháng 5 (Ảnh: Hải Long).

"Cơn địa chấn" tại chung kết World Cup carom 3 vừa qua giúp Đức Minh tăng liền 378 bậc để từ hạng 415 thế giới lên vị trí 37 thế giới. Tới đây, tay cơ sinh năm 1981 sẽ còn nhiều cơ hội cải thiện thứ hạng từ việc tích lũy điểm số tại các chặng World Cup ở Porto - Bồ Đào Nha (tháng 7), Grand Prix carom 3 băng ở Hàn Quốc (tháng 8) và đặc biệt là giải vô địch thế giới carom 3 băng 2024 sẽ được tổ chức tại Bình Thuận (tháng 9) tới đây.

Dân trí đã có cuộc trò chuyện với tân vô địch thế giới

Trong làng billiards, cái tên Trần Đức Minh vụt sáng khi bất ngờ giành chức vô địch World Cup hồi tháng 5. Đến lúc này cảm giác của anh như thế nào sau chức vô địch?

- Đúng là trước khi tham dự giải đấu, tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ giành được chức vô địch bởi các đối thủ của tôi đều là những tay cơ đẳng cấp thế giới. Có nhiều người tôi đã từng đối đầu và từng để thua trước đó.

Nhưng cũng chính vì biết mình ở cửa dưới nên tôi thi đấu với tâm lý thoải mái, hoàn toàn không chịu áp lực nào. Có lẽ đó cũng là lợi thế khi tôi đối đầu với các đối thủ và may mắn giành được chiến thắng.

Tuy nhiên, sau một thời gian kể từ ngày giành chức vô địch, cuộc sống của tôi đã trở lại như trước, tôi vẫn bán phụ kiện billiards và điều hành việc kinh doanh CLB billiards vừa mới được khai trương của tôi.

Mặc dù rất vui sướng với chức vô địch nhưng tôi sẽ đưa danh hiệu này thành kỷ niệm đẹp của quá khứ và chuẩn bị cho các mục tiêu mới của tương lai.

Trong một lần phát biểu gần đây, anh cho rằng chức vô địch của mình có phần may mắn. Nhưng có vẻ như anh hơi khiêm tốn, bởi để lên ngôi vô địch anh đã phải vượt qua rất nhiều cao thủ, như tay cơ vừa xếp hạng số 1 thế giới Trần Quyết Chiến hay tay cơ người Hàn Quốc Kim Jun Tae (hạng 4 thế giới) trên đường đăng quang, anh nghĩ như thế nào về điều này?

- Tôi nghĩ trong thể thao nói chung và trong cuộc sống nói riêng, thành công nhiều khi cần có thêm chút may mắn. Với môn billiards, tôi nghĩ may mắn chiếm khoảng 30% thành công. Nhưng ở giải vừa rồi dường như tôi có tới 50% may mắn. Tôi may mắn không chỉ ở một trận đấu mà dường như may mắn suốt cả giải đấu.

Tuy nhiên để biến may mắn thành thành công, thì bản thân tôi cũng phải trau dồi trình độ của mình từng ngày.

Nếu bạn không có thực lực, không có năng lực thực sự thì không thể đánh bại từ người này tới người khác, không thể trông chờ may mắn chỉ bằng một đường cơ mà còn biết cách vượt qua những tình huống, thế bi khó trên một chặng đường dài.

Phải có thực lực thì khi gặp cơ hội, chúng ta mới có thể nắm bắt và tận dụng cơ hội một cách hiệu quả nhất.

Cơ duyên nào để anh đến với môn billiards và theo đuổi đam mê, nhất là khi anh không được luyện tập hay đầu tư bài bản như những vận động viên (VĐV) khác?

- Tôi đam mê billiards từ nhỏ, nhưng vì không tiếp xúc được với môi trường chuyên nghiệp và cũng không có được định hướng nên tôi chỉ thi đấu ở mức độ chơi phong trào.

Có thời gian kinh tế gia đình khó khăn nên tôi ngừng chơi billiards trong khoảng 10 năm. Đến năm 2011, công việc của tôi có thời gian rảnh thì tôi tập tành chơi lại. Mãi đến lúc này tôi mới tập chơi carom 3 băng. Nói điều đó để mọi người biết là tôi đến với carom 3 băng khá muộn.

Mãi đến năm 2014 thì tôi mới bắt đầu thi đấu billiards. Ban đầu tôi chỉ có những thành tích nhỏ ở cấp xã, phường, rồi sau đó là thành tích cấp huyện, tỉnh. Kể từ đó, không phải tôi chọn nghề mà nghề chọn tôi lúc nào không hay. Vì khi tôi tập chơi, mục đích ban đầu chỉ để cho vui, thỏa thích đam mê chứ không nghĩ mình sẽ theo chuyên nghiệp.

Như anh chia sẻ, việc phải lo "cơm áo gạo tiền" có nhiều khi đã cản trở anh theo đuổi đam mê, vậy đâu là quãng thời gian anh thấy khó khăn nhất khiến anh tưởng như phải bỏ cuộc?

- Khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi vào năm 2015. Năm đó tôi đam mê chơi billiards và công việc buôn bán không thuận lợi nên tôi gặp khó khăn rất nhiều về kinh tế. Lúc đó vợ tôi lại sinh con thứ 2 mà cả hai vợ chồng tôi đều không có việc làm.

Tôi nhớ mãi lúc đưa vợ đi sinh con mà trong túi tôi không có nổi một nghìn đồng và phải đi vay mượn bạn bè khắp nơi.

Hoàn cảnh lúc đó quá khó khăn buộc tôi phải dừng chơi billiards và đi làm công nhân công ty để nuôi gia đình. Ngoài giờ, tôi còn phụ vợ bán chả kiếm thêm thu nhập.

Năm 2016 (sau hơn một năm nghỉ thi đấu), tôi bất ngờ được huấn luyện viên trưởng môn billiards tỉnh Đồng Nam, chú Lâm Đạt gọi vào đội tuyển của tỉnh. Từ đó tôi mới có cơ hội chơi trở lại và dấn thân theo đam mê của mình.

Khoảnh khắc ăn mừng của cơ thủ Trần Đức Minh sau khi đánh bại Kim Tae Jun ở trận chung kết World Cup billiards carom 3 băng diễn ra tại TP..HCM hồi tháng 5 (Ảnh: Hải Long).

Nhiều người cho rằng các VĐV chỉ chơi billiards chuyên nghiệp khi họ không còn phải lo kinh tế gia đình, còn anh thì ngược lại. Liệu đó có phải là trở ngại lớn khiến anh không phát huy hết được tài năng của mình?

- Thực tế tôi từ trước tới nay chơi billiards là vì đam mê. Vì đam mê nên tôi luôn cố gắng tiết kiệm và chịu khó để theo đuổi. Chức vô địch World Cup billiards carom 3 băng vừa rồi, tôi nhận được 16.000 euro (khoảng hơn 400 triệu đồng).

Chưa bao giờ trong sự nghiệp thi đấu tôi nhận được số tiền lớn như vậy. Nhờ có khoản tiền này giúp tôi giảm bớt rất nhiều gánh nặng từ việc tôi mở CLB billiards của mình hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ mơ có ngày mở riêng cho mình một CLB billiards như vậy. Mấy năm qua, vợ chồng tôi có thuê một căn nhà nhỏ, chỉ đủ để vừa một bàn carom 3 băng.

Tôi dùng căn nhà đó vừa để tập luyện, vừa hướng dẫn cho các học viên có đam mê và muốn theo học. Còn bây giờ có điều kiện hơn, tôi thuê hẳn mặt bằng rộng hơn để vừa 6 bàn dùng để huấn luyện học viên cũng như cho thuê theo giờ.

Tay cơ số 1 thế giới Trần Quyết Chiến chúc mừng Trần Đức Minh giành chức vô địch (Ảnh: Hải Long).

Tôi mở CLB billiards vào đúng thời điểm đang tham gia giải World Cup billiards 3 băng ở TPHCM vừa qua. Sau chức vô địch vừa rồi thì tôi mới khai trương CLB và cũng được sự yêu thương, ủng hộ của mọi người rất nhiều. Hy vọng CLB kinh doanh tốt giúp tôi cải thiện cuộc sống và cũng là nơi kết nối, chia sẻ đam mê với mọi người.

Mục tiêu của anh trong thời gian tới là gì, khi lịch thi đấu của anh từ đây tới cuối năm dường như khá bận rộn?

- Tôi không đặt nặng thành tích khi tham gia các giải đấu, nhưng cố gắng thi đấu tốt nhất những gì mình có thể. Tất nhiên tôi cũng mong ước sẽ đạt thêm những thành tựu lớn trong sự nghiệp, từ đó sẽ truyền đạt những kinh nghiệm thành công đó cho thế hệ tương lai.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!